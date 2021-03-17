Продуктам выпишут пропуск

Ужесточения правил движения грузового транспорта в Москве, включая готовящийся запрет на проезд без пропуска для машин массой от 3,5 т в пределах МКАД, грозят сбоями в логистике и ростом стоимости продуктов. Об этом участники рынка предупредили мэра Сергея Собянина. Бизнес просит пересмотреть решения и провести совещание, чтобы снять будущие риски. В правительстве Москвы, впрочем, этих опасений не разделяют.

О рисках ужесточения регулирования движения грузового транспорта в Москве мэру Сергею Собянину сообщили руководители Российского автотранспортного союза (РАС), Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ), Национальной мясной ассоциации, «Союзнапитков», «Союзмолока». Копия письма от 12 марта есть у “Ъ”. Поводом для обращения стал приказ департамента транспорта от 22 февраля о запрете движения для грузовиков массой от 12 т без пропусков в пределах МКАД, который с 5 апреля распространяется и на транспорт массой свыше 3,5 т.

Как отмечается в письме, ограничения несут существенные риски для доставки сырья, продовольствия, лекарств, которые перевозились без оформления пропусков в ночное время. Альтернатива МКАД — ЦКАД не готова к приему грузового транспорта, указывают участники рынка: там идет строительство, не хватает развязок, съездов, инфраструктуры. Перевод маршрутов также приведет к росту затрат на перевозку, что скажется на конечной стоимости товаров, предупреждает бизнес. Только платный проезд по ЦКАД может стоить около 700 тыс. руб. в год для одного грузовика.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорит, что ужесточения требований к допустимому весу грузовиков приводят к необходимости увеличения числа машин, водителей и грузчиков, замедлению погрузочно-разгрузочных операций и, как следствие, росту транспортно-логистических расходов, что наиболее критично для дешевых продуктов. По его словам, многие индивидуальные перевозчики уже не видят смысла продолжать работу из-за ужесточения контроля и роста штрафов, в связи с чем у производителей продуктов возникают сложности с поиском машин и водителей.

Исполнительный директор СЭЛ Ольга Федоткина указывает, что городские власти не проводят необходимой экспертизы и обсуждений изменений в регулировании грузовой логистики с бизнесом. К примеру, ограничения на движение международных транспортных средств, которые и изначально были неисполнимы, отменили спустя десять дней, отмечает она. По словам собеседника “Ъ” в крупной пищевой компании, еще не удалось получить все пропуска для грузовиков от 12 т, а для транспорта весом от 3,5 т такая возможность до сих пор отсутствует. А небольшие грузовики часто используются для поставок продуктов с подмосковных заводов в московские магазины, указывает он. По словам собеседника “Ъ”, получение пропуска занимает две недели и основная проблема нововведений — крайне сжатые сроки вступления в силу.

Негативно повлияют на логистику и изменения правил выдачи пропусков с мая этого года, в том числе контроль за соблюдением маршрутов под угрозой лишения пропусков, отмечается в письме. Президент «Союзнапитков» Максим Новиков говорит, что пропуска получают на определенные зоны, а контроль за маршрутами лишит возможность объезда пробок и удлинит всю логистическую цепочку. Запрет на отклонение от маршрута под угрозой санкций — крайне важный именно для пищевой отрасли, где грузовики могут за раз развозить продукты по нескольким точкам, которые могут меняться, добавляет гендиректор «Союзмолока» Артем Белов. Как указывает госпожа Федоткина, процедура выдачи пропусков, напротив, должна быть прозрачнее: необходимо упростить требования к документам и не связывать пропуск с конкретным водителем. Вице-президент РАС Валерий Алексеев говорит, что бизнес готов с властями Москвы разработать логистические схемы, которые снизят трафик и не приведут к дополнительным издержкам участников рынка. Руководители бизнес-объединений просят пересмотреть ограничения для грузовиков массой от 3,5 т, а также провести совместное обсуждение вопросов логистики для выработки предсказуемого риск-ориентированного подхода.

В пресс-службе мэра Москвы вопросы переадресовали в департамент транспорта. Там заявили, что цель изменения правил — сократить количество транзитных грузовиков, улучшить движение по МКАД, экологию и безопасность. Строительство ЦКАД почти завершено и проблем с использованием дороги как транзитной магистрали нет, указывают там. В департаменте добавили, что заранее обсуждали перевод транзитных фур с МКАД на альтернативные трассы с представителями рынка грузоперевозок, а до 5 апреля еще можно проложить новые маршруты.

Анатолий Костырев