ФАС предписала ТМК продать часть активов при покупке ЧТПЗ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) предписала ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК Дмитрия Пумпянского) продать часть активов в рамках сделки по покупке 86,54% акций ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ Андрея Комарова). По данным “Ъ”, речь идет о продаже в течение 18 месяцев мощностей ТМК по выпуску 500 тыс. тонн бесшовных труб.

Это необходимо, поскольку, по мнению ФАС, сделка при определенных условиях может привести к ограничению конкуренции как на рынке труб большого диаметра, так и на рынке бесшовных труб. По расчетам Газпромбанка, совместная доля объединенной компании на рынке бесшовных труб может составить 67%.

По мнению собеседника “Ъ”, гипотетически ТМК может продать Синарский трубный завод, который выпускает примерно 300 тыс. тонн бесшовной трубы в год. Другой вариант — продажа убыточного «Тагмета», который в 2019 году выпустил 610 тыс. тонн труб, из них 411 тыс. тонн бесшовных.

Предписание ФАС не содержит четких санкций в случае, если ТМК не продаст активы в указанный срок.

О сделке по покупке ЧТПЗ стало известно 9 марта. Ее сумма составила 84,2 млрд руб. и финансировалась за счет собственных средств. ТМК планирует закрыть сделку в ближайшее время.