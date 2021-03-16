Законопроект о «гаражной амнистии» прошел второе чтение

Госдума во втором чтении единогласно приняла законопроект об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. Авторами инициативы выступили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. Документ внесли в Госдуму 16 декабря 2020 года, в конце января он прошел первое чтение.

«Закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется более чем 3,5 млн наших граждан»,— сказал на пленарном заседании спикер Госдумы Вячеслав Володин. В рамках «гаражной амнистии» будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков.

Ко второму чтению Госдума внесла в законопроект о «гаражной амнистии» ряд поправок. Так, упрощенный порядок регистрации распространится на земельные участки под металлическими некапитальными гаражами, которые были построены до 30 декабря 2004 года. Законопроект никак не затрагивает «гаражи-ракушки». Также в Земельном кодексе закрепляется приоритетное право инвалидов на использование земельного участка для размещения гаража бесплатно и вблизи места жительства. Также граждане освобождаются от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта.

Если закон пройдет третье чтение, «гаражная амнистия» заработает с 1 сентября 2021 года. Отсрочка нужна для того, чтобы регионы и муниципалитеты успели разработать законодательную базу.

Летом 2020 года премьер Михаил Мишустин сказал, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». По его словам, в России 1,4 млн земельных участков с гаражами.