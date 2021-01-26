Госдума одобрила в первом чтении законопроект о «гаражной амнистии»

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект об урегулировании прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они расположены. По информации «Единой России», законопроект затронет 3,5 млн человек. Документ внесли в Госдуму 16 декабря 2020 года.

Законопроект о «гаражной амнистии» описывает механизм предоставления гражданам земельных участков под гаражами, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и которые были возведены до появления Градостроительного кодекса (до 30 декабря 2004 года).

«Что немаловажно, граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом местного самоуправления. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину»,— сказал журналистам один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (цитата по ТАСС).

Соавтором законопроекта выступил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

Летом 2020 года премьер Михаил Мишустин сказал, что поддержит законопроект о «гаражной амнистии». По его словам, в России 1,4 млн земельных участков с гаражами. Подобные законопроекты в разных вариантах вносились в Госдуму ранее.

О проекте «гаражной аминистии» от Минэкономразвития и Росреестра — в материале “Ъ FM” «Гаражи обзаведутся правами и землей».