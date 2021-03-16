Обвинение запросило 22 года колонии для расстрелявшего коллег полицейского

Гособвинитель попросил Мосгорсуд приговорить бывшего полицейского Алексея Смирнова к 22 годам лишения свободы. В сентябре 2019 года господин Смирнов на станции метро «Рязанский проспект» расстрелял своих коллег, пытавшихся его задержать за получение взятки.

«Прокурор потребовал назначить Смирнову наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,— сказали в пресс-службе Мосгорсуда (цитата по ТАСС). Приговор будет оглашен судом 5 апреля.

Также прокурор попросил удовлетворить иски потерпевших на общую сумму 5,5 млн руб. Он попросил взыскать в пользу вдовы и сына погибшего полицейского по 1,5 млн руб. каждому в качестве компенсации морального вреда, а матери, отцу и брату — по 800 тыс. руб. Алексей Смирнов убил старшего лейтенанта Максима Веялко и тяжело ранил подполковника Алексея Лимонова.

Алексей Смирнов обвиняется по ст. 317 УК РФ (посягательство на сотрудников правоохранительных органов). Она предусматривает лишение свободы до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненное лишение свободы. В феврале 2021 года присяжные Мосгорсуда признали экс-полицейского виновным в посягательстве на сотрудников правоохранительных органов, но посчитали, что подсудимый заслуживает снисхождения. Это означает, что он избежит пожизненного срока.

О решении суда присяжных — в материале “Ъ” «Прапорщик заслужил снисхождение от пожизненного срока».