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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ   |  купить фото

Британскому штамму нашли «противника»

Позволит ли «Спутник V» избежать возможного роста заболеваемости

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Глава российского Минздрава заявил об эффективности вакцины «Спутник V» против британского штамма коронавируса. Препарат от Центра имени Гамалеи защищает от этой версии COVID-19 не хуже, чем от изначальной, подчеркнул Михаил Мурашко. По его словам, специалисты изучили сыворотку крови у добровольцев, которых привили Спутник V». По итогам исследований выяснилось, что уровень антител к исходному штамму коронавируса при вакцинации не уступает уровню антител к мутировавшему.


Это позволит избежать возможного роста заболеваемости таким типом COVID-19, поскольку британский штамм распространяется быстрее исходного, говорит доктор биологических наук, вирусолог Андрей Летаров: «У штамма есть несколько мутаций, в том числе в S-белке, которые делают вирус более заразным, то есть он лучше передается от человека к человеку. Также поступали некоторые данные о том, что он характеризуется более тяжелым протеканием болезни, смертность возрастает на 30%. Если приходит штамм, который передается лучше, то в тех же самых условиях индекс репродукции окажется выше единицы, что приводит к экспоненциальному росту заболеваемости и всеми вытекающими отсюда последствиями».

Роспотребнадзор впервые заявил о британском штамме коронавируса в России в январе. Мутацию выявили у россиянина, который вернулся из Соединенного Королевства. Насколько за это время реально было провести исследования и доказать, что вакцина «Спутник V» эффективна против такого штамма? На этот вопрос ответил заслуженный врач России, ведущий научный редактор портала vrachu.ru Михаил Каган: «Никто ведь не заражает людей, поэтому исследовать легко, для этого не нужно много заболевших, необходимо просто получить вирус, культивировать его на культуре тканей и добавлять туда антитела. Поэтому раз так заявляют, то я думаю, что этому можно вполне поверить. В британском штамме с самого начала подчеркивалось, что его опасность для неиммунных людей велика из-за более легкого распространения.

И поэтому он может одновременно заразить большее количество людей и вызвать перегрузку системы здравоохранения, он более патогенный. О южно-африканском штамме говорилось, что на него антитела все-таки действуют слабее. Дело в том, что, видимо, те изменения, которые произошли в британском штамме, вызывающие более легкое его соединение с рецептором, никак не влияют на его взаимодействие с антителами, выработанными классическим штаммом. Ведь тот же самый spike-протеин имеет разные домены, и просто антитела действуют на другие участки, не на те, которые мутировали, поэтому они сохраняют свою эффективность.

То есть эти изменения позволяют COVID-19 быть более заразным и более патогенным, но не менее чувствительными к антителам.



Те места, с которыми соединяются антитела, они не изменились по сравнению с классическим».

Впрочем, окончательно говорить об эффективности «Спутника V» против британского штамма преждевременно, ведь пока непонятно, насколько сильно распространился в России этот тип коронавируса, считает директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов: «Изменения, произошедшие в британском штамме коронавируса, повлияли именно на те участки, против которых разрабатывалась вакцина, поэтому можно предполагать, что она эффективна. Но в официальных данных звучало, что сама разновидность в принципе фактически не регистрируется. Конечно, окончательное заключение можно будет делать только уже по результатам наблюдений. Мы же говорим о вакцинированных, то есть насколько препарт, который применялся, защищает от возможного заражения британским штаммом. Пока на основании проведенных анализов и имеющихся результатов исследований, предположение, что проведенная вакцинация защитит в том числе от этого нового штамма, не доказано».

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