Начальнику астраханской таможни предъявили обвинение в превышении полномочий

Следствие предъявило обвинение начальнику Астраханской таможни Южного таможенного управления ФТС Ильдару Саидову, сообщает пресс-служба СКР. Как сообщал “Ъ”, ему инкриминируют п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий).

Как сообщает следствие, в августе 2019 года Советский районный суд Астрахани рассматривал дело об административном правонарушении в связи с несоблюдением таможенной процедуры ООО «Судоремонтное предприятие "Альянс-Шиппинг"», в рамках которого на используемое им морское грузовое судно «Генрих Гасанов» был наложен арест. Однако, по версии следствия, несмотря на это, господин Саидов дал письменное распоряжение на отход судна из Российской Федерации в Иран.

Действия Ильдара Саидова, по версии следствия, привели к невозможности взыскания с организации штрафа в размере более 83 млн руб.

Господин Саидов был задержан 15 марта, Следственный комитет намерен ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Следственный комитет взялся за таможню».

Сергей Петунин, Саратов