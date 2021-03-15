В России число заразившихся COVID-19 за сутки снизилось после четырех дней роста

За последние сутки в России зарегистрировано 9437 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с вирусом. Накануне выявили на 6,41% больше — 10083. В последний раз снижение новых случаев заражения за сутки было отмечено 10 марта. Общее число заразившихся в стране достигло 4 400 045.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1353 (всего 1 001 747);

Санкт-Петербург — 933 (381 518);

Московская область — 627 (223 095);

Нижегородская область — 353 (102 233);

Ростовская область — 248 (76 979).

Умерли за сутки 404 зараженных, это на 2,28% больше, чем накануне (395). С начала пандемии зафиксировано 92 494 летальных случая. Выздоровели 8447 человек, всего — 4 003 576.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 51 (15 815);

Санкт-Петербург — 45 (11 701);

Воронежская область — 32 (2151);

Московская область — 21 (5099);

Алтайский край — 16 (1649).

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В мире COVID-19 выявлен у 119,8 млн человек, умерли 2,6 млн. Лидерами по числу зараженных остаются США (29,4 млн), Бразилия (11,4 млн) и Индия (11,3 млн). Россия находится на четвертом месте по числу случаев заражения и на седьмом — по числу смертей.

Ранее ВОЗ призвала увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19, чтобы избежать проблем в условиях появления новых вариантов вируса, ограничения поставок вакцин и отставания во внедрении новых средств диагностики. Прививочные кампании от коронавируса идут во многих странах, при этом наблюдается рост антипрививочных настроений и нехватка доз препаратов.

Подробнее о вакцинации в мире — в материале “Ъ” «Вокруг вакцин творятся антидела».