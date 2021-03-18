Продать любой ценой

Альфа-банк славится своим креативным имиджем, но в последнее время действия крупнейшего частного банка по меньшей мере удивляют. И речь пойдет совсем не о нашумевшем событии с приемом на работу директором по работе с молодежью эпатажного рэпера Алишера Моргенштерна, это все уже успели обсудить в соцсетях до мельчайших подробностей.

Медийное лицо у банка может быть абсолютно любое, а вот от его работы мы ожидаем соблюдения определенных стандартов этики и качества. И вот тут-то Альфа-банк меня, да и не только меня, судя по многочисленным отзывам на финансовых форумах, удивил. Неизвестно почему, возможно, купив список контактов у партнеров и не проанализировав информацию должным образом, банк счел меня завидным потенциальным заемщиком. Таким, которому жизненно необходима кредитная карта с беспроцентным периодом 100 дней.

Поскольку заявок в банк я не подавала, узнать мою кредитную историю и оценить, нужен ли вообще такой заемщик, у банка шанса не было. Поэтому я оказалась жертвой многочисленных атак менеджеров по продажам кредиток. В последние пару месяцев я получаю звонки от банка с предложением кредитки несколько раз в неделю, а мои доводы о том, что карта мне не нужна, собеседники пропускают мимо ушей.

Подобную настойчивость проявляли в свое время лишь банк «Восточный» и микрофинансовая компания «Деньги на дом», оба пытались продать кредитные продукты, но сдали редуты.

А вот Альфа-банк не сдается. Видимо, изучив поведение потенциальных клиентов, которые вовсе не хотят ими стать, в банке нашли креативный заход. Так, на прошлой неделе с очередного неизвестного номера я получила звонок и услышала, что мне, как исключительно активному пользователю карт Visa и Mastercard, предоставляется уникальная возможность… «Мошенники! — обрадовалась я.— В работе пригодится». Но оказалось, что это опять предложение получить кредитку Альфа-банка. И сегодня в 9 утра меня приветствовал не кто иной, как Альфа-банк, с предложением воспользоваться его кредиткой.

Конечно, можно было бы выйти из ситуации, согласившись один раз пройти муки заполнения анкеты на ненужную карту, получить отказ и забыть про звонки. Но это минус в кредитную историю, ведь согласие на заполнение анкеты будет расценено как заявка на кредитку, которую я в итоге не получу, а значит, как отказ со стороны банка. А вдруг потом придется брать серьезный кредит?

Вот и остается сбрасывать навязчивые звонки и гадать, что же пошло не так у крупнейшего частного банка страны, что он готов рискнуть лояльностью потенциальных клиентов, лишь бы оформить заявку на карточку. Возможно, дело в KPI, которые ставят не только перед простыми менеджерами банка, но и, как мы все недавно узнали, даже перед артистами.