Глава Крыма: потепление отношений с Украиной сейчас нереально

При нынешнем руководстве Украины потепления отношений между Москвой и Киевом ожидать не стоит, заявил «РИА Новости» глава Крыма Сергей Аксенов.

«Надеюсь, что все-таки украинцы примут другое решение, выберут других руководителей, которые, возможно, примут справедливое решение. Здравый смысл должен возобладать. При сегодняшних политиках в Верховной раде Украины, на мой взгляд, смягчение ситуации, установление добрососедских отношений нереально»,— сказал господин Аксенов.

Он также допустил провокации со стороны Киева для дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, к таким действиям Украину будут подталкивать США. «Локально же — да, на границе будут провокации, в Донбассе, в Луганской народной республике. К нам могут быть заброшены различные диверсионные группы с конкретными заданиями. Это будет продолжаться, будут пытаться таким образом дестабилизировать ситуацию»,— добавил он.

Крым вошел в состав России 18 марта 2014 года. Украина и западные страны не признали проведения референдума в регионе и обвинили Россию в аннексии территории. Как стало известно “Ъ”, к середине марта 2021 года администрация президента Украины Владимира Зеленского сделала вопрос «аннексии Крыма» Россией и тему его возвращения Украине ключевой точкой приложения своих внешнеполитических усилий.

О стратегии Киева — в материале “Ъ” «Крымоотвод».