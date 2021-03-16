В Сириусе подготовили проекты спортивного и медицинского кластеров

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На федеральной территории Сириус появится спортивный и медицинский кластеры, которые максимально задействуют имеющуюся инфраструктуру. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказала на встрече руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева. По ее словам, концепция спортивного кластера подготовлена совместно с ведущими спортивными федерациями, ведущими тренерами, а также Минспортом России и губернаторами регионов, которые развивают модели «Сириуса» в субъектах РФ.

«В ней заложено максимально эффективное использование олимпийской инфраструктуры, для того чтобы мы на базе тех программ, которые разрабатывают российские тренеры, российские спортивные школы, готовили массовые программы и для детского, и для любительского, студенческого, молодежного спорта, а также приглашали национальные команды и готовили высококвалифицированных тренеров, а также проводили исследования в области спортивной науки и реабилитации», - рассказала госпожа Шмелева.

Также, по словам главы Фонда, руководители Сириуса проработали с ведущими российскими медицинскими организациями и экспертами модель университетского медицинского кластера. «Ведущие экспертные организации, которые разрабатывают новые технологии, могут сейчас это применить у нас вокруг университета в интересах каждого жителя и каждого, кто приезжает в Сириус, фактически в будущем создавая все возможности, чтобы на базе университета готовились и медицинские кадры, и развивались прорывные научные исследования», - говорит Елена Шмелева.

Большинство представленных президенту проектов будут развиваться в модели государственно-частного партнерства. Этот механизм заложен в законе о создании федеральной территории Сириус, и основным ее отличием будет возможность использования специального правового режима.

«Сейчас мы начинаем обсуждать с населением генеральный план. К сентябрю генеральный план развития федеральной территории должен быть готов, закончен», - резюмировала госпожа Шмелева.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в текущем году на федеральной территории «Сириус» начнет работать университет. С 2021 года открываются магистерские программы и программы аспирантуры по трем направлениям: «Генетика и науки о жизни», «Психология» и «Математика».

Дмитрий Михеенко