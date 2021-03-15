В Краснодаре благоустроят четыре зеленые зоны за 397 млн рублей

В 2021 году в столице Кубани будут благоустроены бульвар Мариинский, Городской сад «Сосновый», сквер имени Льва Толстого и бульвар Героев-Разведчиков. В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из краевого бюджета местной казне городское управление коммунального хозяйства и благоустройства уже заключило муниципальные контракты на общую сумму более 397 млн руб., сообщил на городской планерке глава Краснодара Евгений Первышов.

По словам градоначальника, на сегодняшний день по всем вышеназванным территориям ведутся демонтажные работы. На объектах уложат тротуарную плитку, заасфальтируют проезды и парковочные зоны, обустроят резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, установят малые архитектурные формы, лавочки, урны, детское игровое и спортивное оборудование и элементы уличного освещения, а также высадят деревья и многолетние растения. Работы планируем завершить в июле-августе 2021 года.

Также, по словам господина Первышова, в настоящее время завершается проектирование Николаевского бульвара и парка в Молодежном микрорайоне. Кроме того, на планерном заседании в мэрии был вновь поднят вопрос о создании бульвара вдоль рынка в Комсомольском микрорайоне. Четыре года назад там были снесены незаконные киоски, в этом году на обустройство данной территории было заложено 2 млн руб.

Василий Хитрых