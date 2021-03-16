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Российские специалисты предпочитают работодателей, готовых к гибридному графику работы

Офисные сотрудники в 2021 г. отдадут предпочтение тем работодателям, которые будут готовы предложить гибридный график работы. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья», которые провели исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование. Медицина»

Специалисты опросили сотрудников и руководителей более 100 российских компаний (с оборотом от 100 млн руб. в год). 68% специалистов с воодушевлением относятся к переходу на «гибридный» формат (удаленную работу с частичным присутствием в офисе) и признаются, что, при прочих равных, отдали бы предпочтение тем работодателям, которые будут готовы предложить такую форму работы. В свою очередь, большинство руководителей (51%) не в восторге от этой перспективы, но относятся к ней с пониманием, а 7% работодателей уже внедрили такую форму работы. По 10% сотрудников и руководителей заметили, что работа в офисе все же значительно удобнее.

Большинство участников опроса признаются, что главное преимущество нового формата работы – возможность сохранить баланс между работой и личной жизнью (79%). Среди других положительных моментов респонденты отмечают возможность не тратить время на дорогу хотя бы иногда (7%) и «переключаться» во время рабочей недели (6%).

46% работодателей также надеются на то, что подобная схема работы позволит экономить деньги за счет сокращения расходов на офисные помещения. Еще 38% посчитали, что подобные изменения в рабочем графике позволят сотрудникам лучше раскрыть свой потенциал. 16% оказались не столь оптимистичны и предположили, что гибридный график работы в перспективе может стать убыточным для предприятий, так как мониторинг рабочих нагрузок и оптимизация вовлеченности сотрудников будут сложной задачей.

Главными сложностями респонденты назвали поддержание корпоративной культуры и сложность с общением (43%), профессиональную адаптацию новых сотрудников (28%), эмоциональное выгорание (15%). Еще 14% отметили, что дома сложнее разграничивать рабочее и личное время.

Отвечая на вопрос по поводу оптимального графика, чуть более половины работников (51%) выразили желание проводить в офисе 4 дня в неделю и лишь один день работать удаленно. 35% готовы на 2-3 офисных дня в неделю, а 5% полностью готовы перейти на удаленную занятость.

«В 2020 г. практически каждое предприятие столкнулось с новой формой занятости — полностью или частично удаленной. Эти изменения были болезненными и резкими, хотя для некоторых компаний вполне жизнеспособными. Даже спустя месяцы, многие предприятия остаются на удаленке или переходят к гибридной форме занятости. Руководители, так или иначе, вынуждены задумываться о том, что именно такой формат работы станет наиболее востребован кандидатами в ближайшие годы, и многие хорошие специалисты просто не захотят больше работать в офисе на постоянной основе. В этой ситуации выход один – искать новые способы мотивации, идти навстречу своим сотрудникам, договариваться о наиболее продуктивной форме занятости для обеих сторон.

Подобные изменения стоит вносить постепенно и в сотрудничестве с HR службами, аккуратно предусматривая возможные риски и сложности. Возможно, это скажется на структуре компаний больше, чем мы можем себе представить, так как все HR-процессы потребуют доработки», – говорит Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

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«Альфастрахование». Партнерский проект "Ъ-Кубань"

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