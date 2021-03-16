Цена биткойна снизилась почти на 10%

Цена биткойна на торгах снизилась до $54,1 тыс., свидетельствуют данные сервиса CoinDesk на 4:37 мск. За 24 часа биткойн подешевел на 9,83%.

Капитализация биткойна оценивается в $1 трлн 008 млрд, указано на сервисе CoinMarketCap, рассчитывающем среднюю цену криптовалюты на биржах

Биткойн теряет в цене спустя несколько дней роста в марте. 13 марта цена преодолела психологическую отметку в $60 тыс. и обновила исторический рекорд. Позднее биткойн подорожал до наивысшего в истории значения в $61,5 тыс.

О роли частных инвесторов в динамике цены биткойна — в материале “Ъ” «Валюта выходного дня».