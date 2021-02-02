С чувством глубокого обсуждения

После продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) перед Россией и США встает вопрос о дальнейших шагах в сфере контроля над вооружениями. И в Москве, и в Вашингтоне говорят, что открыты для разговора на эту тему. Но такой легкой добычи, как в случае с ДСНВ, уже не будет: сторонам предстоит долгая и сложная работа без гарантированного результата. В МИД РФ “Ъ” заявили, что хотели бы приступить к ней как можно скорее. При этом Москва заранее дает понять, что без учета ее требований «осмысленного и продуктивного диалога не получится».

В России завершились внутригосударственные процедуры по продлению договора с США о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). С администрацией Дональда Трампа власти РФ обсуждали эту тему четыре года, но так ни о чем и не договорились, а с Джо Байденом решили все менее чем за неделю. И не просто решили, а уладили все формальности в таком темпе, который ранее сами российские дипломаты называли нереальным (см. “Ъ” от 28 января). В ближайшие дни стороны обменяются нотами о завершении необходимых процедур, и договор будет официально продлен до 2026 года.

Но пролонгацию ДСНВ можно назвать «легкой добычей», или, как говорят американские эксперты, low hanging fruit («низко висящий плод»). Власти РФ изначально выступали за продление этого договора. Не сомневался в необходимости этого и Джо Байден (что неудивительно, ведь ДСНВ подписывался в его бытность вице-президентом). А поскольку обе стороны были едины в главном, вопрос был только в том, как успеть все оформить до 5 февраля (когда истекает первоначальный срок действия договора).

Теперь же им предстоит определиться с дальнейшими шагами. «Что дальше? Это большой открытый вопрос. Прояснить его нам предстоит в ближайшие месяцы»,— сказал “Ъ” замглавы МИД РФ Сергей Рябков, курирующий эту тематику. По его словам, сразу приступить к соответствующим консультациям не получится. Команде Джо Байдена предстоит провести обзор стратегий в сфере нацбезопасности, обороны, ядерных сил, определиться с политикой на российском направлении. Не утверждены и кандидаты на профильные должности в Совете нацбезопасности США и Госдепартаменте. Соответственно, пока неясно, кто именно будет отвечать за переговоры с Россией. «Когда американцы дозреют до этого — а мы надеемся, что это произойдет относительно быстро,— мы сразу же вступим с ними в контакт и будем формулировать общеприемлемую повестку дня»,— отметил Сергей Рябков.

При этом он дал понять, что Москва не видит смысла сначала проводить совместную оценку угроз. «Это малопродуктивно, мы это с США уже проходили. Лучше по факту заняться тематикой, которая интересует стороны. Здесь много нестыковок и несовпадающих приоритетов. Выработка общих знаменателей, на базе которых можно будет о чем-то договариваться, будет непростым делом»,— сказал собеседник “Ъ”.

Свое видение содержания возможных будущих переговоров в сфере контроля над вооружениями российская сторона в письменной форме передала американской еще осенью. 20 января, в день инаугурации Джо Байдена, МИД РФ опубликовал заявление, из которого следовало, что эти идеи сохраняют актуальность. Москва призывает Вашингтон «совместно заняться выработкой нового "уравнения безопасности", которое учитывало бы весь комплекс факторов стратегической стабильности, включая эволюцию в сфере вооружений и военных технологий». Сфокусировать внимание следует, как сказано в сообщении, «на всех видах наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, с особым акцентом на средства, применимые в первом контрсиловом ударе по национальной территории сторон».

В беседе с “Ъ” Сергей Рябков добавил, что будущая повестка должна непременно включать вопросы, которые беспокоят Москву, «а не только темы, интересующие США». «Среди этих вопросов: ПРО, недопущение гонки вооружений в космосе, системы стратегической дальности в обычном оснащении и множество других сюжетов. Как бы это ни было некомфортно для США, без обсуждения и продвижения по этим направлениям никакого осмысленного и продуктивного диалога не получится»,— предупредил он.

Представители новой администрации тоже дают понять, что готовы к обсуждению контроля над вооружениями. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что продление ДСНВ — «не конец истории, а лишь ее начало». По его словам, нужны «серьезные регулярные переговоры о целом спектре ядерных и других вызовов и угроз, которых не покрывает ДСНВ». Но более конкретных высказываний на эту тему представители новой администрации публично пока не делали.

Между тем эксперты как в России, так и в США призывают власти двух стран не повторять ошибки периода президентства Дональда Трампа и не тратить время на раскачку. Так, представители американской Ассоциации по контролю над вооружениями призвали президентов РФ и США дать дипломатам указание «быстро, в течение 200 дней» приступить к выработке нового соглашения, которое бы предусматривало дальнейшее сокращение ядерных арсеналов (стратегических и нестратегических) и допускало бы подключение к нему других ядерных держав.

«Хотя ДСНВ продлен на пять лет, в реальности это не означает, что у Москвы и Вашингтона есть пять лет на переговоры. В 2025 году в США может смениться администрация, что обнулит все достижения. В последние месяцы перед выборами американская сторона тоже обычно не ведет слишком активной деятельности,— напоминает “Ъ” и старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, консультант ПИР-Центра Андрей Баклицкий.— Ну и не надо забывать, что развитие технологий и развертывание новых вооружений тоже не стоит на месте. Так что времени на раскачку действительно нет».

В свою очередь политолог, преподаватель РЭУ им. Плеханова Павел Севостьянов считает, что и в будущем именно России и США предстоит определять правила поведения в области контроля над вооружениями, поскольку они владеют более 90% ядерного оружия в мире. «И если стороны вернутся к конструктивному диалогу хотя бы в этой сфере, несмотря на противоречия в других областях, то вполне могут быть достигнуты определенные договоренности по ограничению новых видов вооружений, включая гиперзвуковое оружие, и смягчению угроз, например, в киберпространстве»,— сказал он “Ъ”.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков дал понять “Ъ”, что Россия к такому диалогу готова. Комментируя слова советника президента США Джейка Салливана, он согласился c тем, что «это действительно не конец пути, а только его начало». «Но, как говорят наши китайские коллеги, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Его предстоит сделать»,— резюмировал господин Рябков.

Елена Черненко