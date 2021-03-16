Китайский агрегатор такси DiDi запустится еще в 20 российских городах

Агрегатор такси DiDi начал набор водителей и таксопарков еще в 20 российских городах, в которых запустится в ближайшие недели, рассказал “Ъ” представитель компании. Среди них — Воронеж, Уфа, Красноярск, Пермь и Краснодар.

Сервис заработал в России в августе 2020 года, первым городом его присутствия стала Казань. Сейчас DiDi доступен в 16 городах, а до конца года планирует нарастить число городов присутствия до 100. В Москве сервис пока не представлен. По собственным данным DiDi, с момента запуска более 2 млн пассажиров сервиса совершили 11 млн поездок. Сейчас в России к агрегатору подключено более 116 тыс. водителей из 4 тыс. таксопарков.

О запуске сервиса в Казани — в публикации “Ъ-Казань” «Водителям предложат пять».

Арина Барабанова