Пломбир ушел в товарный знак

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, крупные производители мороженого спорят за бренд «Воронежский пломбир». Структура местного ЗАО «Холод» (подконтрольно бенефициарам отечественного производителя плавленых сыров АО «Янтарь»), ООО «Торговый дом "Воронеж Холод"’», зарегистрировала товарный знак «Воронежский пломбир». Это серьезно осложнило выпуск продукции конкуренту — ГК «Холод-Сервис» Андрея Скрипникова. Предприниматель обратился в УФАС с заявлением о том, что бренд давно принадлежит ему, а конкурент лишь скопировал и зарегистрировал текст с изображением. Пока «Воронеж Холод» требует от федеральных сетей прекратить продажу мороженого оппонента. Успех разбирательства будет зависеть от того, сможет ли господин Скрипников доказать сознательное копирование конкурентом спорного изображения, отмечают юристы.

О возбуждении дела по признакам нарушения конкуренции, связанного с приобретением исключительного права на средства индивидуализации товара, 12 марта сообщило УФАС по Воронежской области. Ведомство изучает вероятность нарушения местным ООО «Торговый дом "Воронеж Холод"», которое, как пояснили “Ъ-Черноземье” участники рынка, реализует продукцию местного ЗАО «Холод».

Поводом для проверки стало обращение индивидуального предпринимателя, имя которого в материалах дела не раскрывается. Речь, по данным “Ъ-Черноземье”, идет об Андрее Скрипникове (ГК «Холод-Сервис»). Он, судя по данным УФАС, выпускает продукцию под брендом «Воронежский пломбир». Этот же бренд (надпись на стилизованном изображении «зимнего» узора) использует ТД «Воронеж Холод». Но предприниматель, следует из сообщения УФАС, выпускал спорную продукцию еще до регистрации товарного знака конкурентом в 2018 году. Под ним господин Скрипников поставлял в торговые сети мороженое «Крем-брюле», «Ванильное», «Шоколадное», «С клюквой», «С карамелью». После того как «Воронеж Холод» зарегистрировал товарный знак, юрлицо направило претензии крупным ритейлерам — курской «Европе», петербургскому «О`кею» и воронежскому «Центрторгу» — с требованием исключить из продажи мороженое конкурента под спорным брендом и тем самым прекратить нарушение исключительных прав.

Гендиректор ТД «Воронеж Холод» Мария Юрьева вчера пояснила “Ъ-Черноземье”, что компания не согласна с претензиями господина Скрипникова: «Заявка на регистрацию товарного знака нами была подана в начале 2018 года. По нашим данным, после этого Скрипников фактически начал подделывать нашу продукцию. “Воронежский” пломбир он заказывал у производителей из других регионов, в частности в Пензенской и Нижегородской областях; в Воронеже его продукция никогда не производилась и не выпускается по сей день. Более того, предприниматель сам никогда не был производителем». Собеседник “Ъ-Черноземье” подчеркнул, что «Воронеж Холод» готовится к разбирательствам в арбитражном суде и Суде по интеллектуальным правам.

Представляющий интересы Андрея Скрипникова адвокат Олег Главатских пояснил “Ъ-Черноземье”, что продукция для предпринимателя производится на нескольких иногородних предприятиях холдинга, подконтрольного господину Скрипникову и его окружению. «У торгового дома "Воронеж Холод" нет масштабных производственных мощностей. Объемы выпуска продукции у них давно падают, и вряд ли в этом виновата этикетка. Фактически у этой компании остался один только товарный знак», — сказал Олег Главатских.

Сын Андрея Скрипникова Дмитрий сообщил “Ъ-Черноземье”, что до 2017 года его отец сотрудничал с выпускающим мороженое ЗАО «Холод»: он участвовал и в разработке рецептур мороженого. Но для «Янтаря», представители которого выкупили «Холод», небольшой объем производства мороженого стал непрофильным направлением, и завод «начал упускать качество», считает Дмитрий Скрипников. «Вследствие этого начал падать и спрос — в документах, направленных в УФАС, сами представители "Холода" отмечали, что за несколько лет объемы производства упали в разы», — уточнил Дмитрий Скрипников.

Тогда семья Скрипниковых, имеющая опыт продажи замороженной продукции, решила самостоятельно заказывать у других производителей и реализовывать мороженое: «Мы разработали упаковку и рецептуру в Воронеже, а производственные заказы стали размещать на нескольких предприятиях, выпускающих, на наш взгляд, мороженое высокого качества. В их числе и управляющее Землянским пищевым комбинатом КФХ "Сытный край" Игоря Леженина в Воронежской области, и крупное нижегородское предприятие предпринимателя Александры Шибаланской. В ответ представители АО "Янтарь" решили удалить нас с рынка. Для этого аффилированный, по нашему мнению, с компанией ТД "Воронеж Холод" зарегистрировал товарный знак, попросту отсканировав разработанное нами изображение и отправив его в Роспатент. Мы не регистрировали товарный знак, так как просто не ожидали таких действий конкурентов. Но у нас есть доказательства его разработки, договоры с дизайнером и типографиями, переписка в почте и другие подтверждения». Оценить ущерб Дмитрий Скрипников затруднился, сославшись на длительность и «комплексный характер» разбирательств.

Опрошенные “Ъ-Черноземье” сторонние юристы подчеркивают, что в спорном товарном знаке слова «Воронежский пломбир» исключены из охраны — охраняется только дизайн изображения. «Если использование похожего дизайна имело место, то предприниматель может надеяться на признание действий торгового дома актом недобросовестной конкуренции», — полагает патентный поверенный, управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Он напоминает, что действия компании могут признать недобросовестной конкуренцией, если будет доказано копирование, схожесть до степени смешения или имитация чужого обозначения вместе с тем фактом, что правообладатель знал про использование обозначения другим лицом.

Олег Мухин