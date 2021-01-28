«Леву» отбивают утюгом

Кассация вернула на новое рассмотрение спор челябинского производителя сладостей ООО «Алета» с ООО «КДВ Воронеж» (юрлицо воронежской кондитерской фабрики группы КДВ). КДВ добивается прекращения части прав «Алеты» на товарный знак «Лева», чтобы выпускать кукурузные палочки со схожим названием. Теперь суд может детальнее исследовать важнейшие документы: в КДВ считают, что «Алета» их подделала, подготовив задним числом и прогладив утюгом, чтобы «состарить». В «Алете» готовы к повторному изучению доказательств. Эксперты полагают, что анализ документов решит исход спора.

25 января президиум суда по интеллектуальным правам отменил решение первой инстанции и передал дело на новое рассмотрение. Кассационную жалобу подавало ООО «КДВ Воронеж».

«Алета» владеет правами на товарный знак «Лева» до 2024 года. Он действует в отношении двух классов товаров — орехов и семян подсолнечника, а также сладостей, в том числе сладкой ваты.

КДВ претендует на товарный знак в отношении второго класса товаров, ссылаясь на его неиспользование. Кондитерская фабрика производит кукурузные палочки «Крошка Лева», а «Алета» — семечки, попкорн и сладкую вату. Оборот челябинской компании – около 2 млн руб. в год, «КДВ Воронеж» - 27 млрд руб. в 2019-м.

Доказывая использование товарного знака, «Алета» представила в суд документы. Но в КДВ заявили о фальсификации доказательств (копия заявления есть у “Ъ-Черноземье”). Экспертиза (ее провели в начале 2020-го) установила, что отдельные договоры и накладные «были изготовлены не более 12 месяцев назад» и «подвергнуты кратковременному термическому воздействию (искусственному старению)». «Алета» представила отзыв на экспертизу, в котором специалист заявлял, что исследования «проведены не в полном объеме» и с получением ошибочных выводов. В сентябре 2020-го первая инстанция пришла к выводу о проведении экспертизы не всеми доступными методами и встала на сторону «Алеты».

В жалобе представители КДВ недоумевали, почему суд не указал, какие именно сомнения у него возникли. В компании считают, что «искусственное старение» – в любом случае фальсификация.

«Мы рады, что кассационная инстанция согласилась с доводами о необоснованности решения суда, проигнорировавшего результаты экспертизы, — заявил представляющий интересы КДВ вице-президент Национального бюро экспертизы интеллектуальной собственности Владимир Зимин. — Уверены, при новом рассмотрении суд даст надлежащую оценку действиям ответчика, потерявшего оригиналы ключевых документов сразу после представления их копий в суд». Оригиналы накладных могли «банально прогладить утюгом», сказали “Ъ-Черноземье” юристы бюро: «Из-за этого было невозможно проведение химического анализа. Зато эксперт установил, что документы выполнены на одном оборудовании и в одно время. Значит, они были подписаны не ранее 2019 года, когда в этом возникла необходимость. Не может быть совпадений и в постановке печати “чужого” юрлица на восьми накладных за 2016–2018 годы – очевидно, что директор компании перепутал печати один раз. Из-за недостоверности документов КДВ отказалась от любых переговоров с “Алетой” – это запрещено корпоративными правилами и поставило бы под угрозу деловую репутацию компании».

Представляющий «Алету» юрист Константин Киреев сказал “Ъ-Черноземье”, что суд «настоятельно рекомендовал сторонам заключить мировое соглашение»: «Но КДВ отказалась это делать. Платить за использование товарного знака они также отказываются. Как мы поняли, причиной отправления дела на новое рассмотрение стало неполное исследование судом первой инстанции всех доказательств». По его словам, в последнее судебное заседание был вызван эксперт, который сказал, что факт фальсификации он подтвердить не может.

«Для дела, где ответчик представил доказательства с признаками искусственного старения, отправка на новое рассмотрение ожидаема, — отмечает патентный поверенный, управляющий партнер компании "Зуйков и партнеры" Сергей Зуйков. — Думаю, суд назначит как минимум дополнительную экспертизу по тем документам, по которым она уже делалась, и новую — по тем, которые были представлены только в копии. Если эксперт установит, что документы имеют признаки искусственного старения, охрану товарного знака аннулируют, если нет — в иске откажут».

«Если у ООО "Алета" была партнерская сеть, то должна быть переписка по использованию товарного знака либо другие документы, — отмечает адвокат межтерриториальной коллегии "Клишин и партнеры" Владимир Энтин. — Результат рассмотрения зависит от того, сможет ли "Алета" доказать использование товарного знака другими документами или показаниями свидетелей».

Адвокат бюро «Юрлов и партнеры» Глеб Ситников считает, что без опровержения выводов эксперта об искусственном состаривании документов позиция первой инстанции о «сомнениях» «выглядит странной»: «Логичным было бы назначение дополнительной или повторной экспертизы. Если вопрос о дополнительных исследованиях суд не ставил, обстоятельства дела нельзя считать исследованными полностью».

Олег Мухин