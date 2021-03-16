Следователи сели за бардачок

В Басманном райсуде Москвы вынесен приговор по делу следователей по особо важным делам ГСУ СКР полковника Сергея Дубинского и майора Андрея Тринева, признанных виновными во взяточничестве. Осенью 2018 года они получили от заявителя по делу адвоката Алексея Коврижкина 5 млн руб. за непривлечение его клиентов-банкиров к ответственности за многомиллионную растрату. На прениях прокурор просил суд признать следователей виновными и приговорить каждого из них к восьми годам заключения в колонии строгого режима. Суд согласился с мнением относительно наказания Андрея Тринева, назначив тому срок, запрошенный прокурором, а Сергею Дубинскому председательствующая снизила заключения на два года. Адвокат Коврижкин, которого лишили статуса, теперь пытается восстановить его через суд.

Уголовное дело следователей СКР в Басманном суде Москвы рассматривала его председатель — Ирина Вырышева. На оглашение приговора ей потребовалось около трех часов. И, как принято в последнее время, в зале присутствовали только участники процесса. При этом Андрея Тринева в судебный зал завели конвоиры, посадив в «аквариум», а находившийся под домашним арестом Сергей Дубинский был доставлен сотрудниками ФСИН, которые усадили его рядом с защитниками.

Из приговора следовало, что уголовное дело против следователей Дубинского и Тринева было возбуждено 20 ноября 2018 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки путем ее вымогательства и в особо крупном размере). Основанием для этого стало заявление адвоката Алексея Коврижкина, поданное в ФСБ РФ.

В нем адвокат указал, что представляет интересы двух руководителей банка «Экспресс-Кредит», проходивших свидетелями по делу о растрате 210 млн руб.

Следователи Андрей Тринев и Сергей Дубинский с осени 2018 года стали требовать выплаты вознаграждения за отказ в привлечении подзащитных адвоката к уголовной ответственности.

Господин Коврижкин решил подыграть сотрудникам СКР и пару раз провел с ним переговоры на эту тему для уточнения суммы вознаграждения. В итоге сошлись на 5 млн руб., которые защитник должен был передать господину Триневу на автостоянке 20 ноября, положив деньги в бардачок его машины.

Но за два дня до встречи, 18 ноября, Алексей Коврижкин обратился в ФСБ с заявлением о вымогательстве взятки. После этого все его переговоры со следователями проходили под контролем чекистов.

Как только деньги оказались в бардачке автомобиля Андрея Тринева, последний был задержан оперативниками ФСБ, а затем задержали Сергея Дубинского. Буквально на следующий день, 21 ноября, Басманный суд Москвы распорядился взять обоих офицеров юстиции под стражу. Правда, следователя Дубинского позже перевели на домашний арест по состоянию здоровья. Отметим, что вину в полном объеме оба так и не признали.

И на следствии и в суде Андрей Тринев и Сергей Дубинский утверждали, что со стороны адвоката имела место провокация, устроенная с целью их дискредитировать.

При этом оба подсудимых утверждали, что не они вымогали деньги, а адвокат Коврижкин постоянно предлагал им некие суммы за отказ от привлечения его клиентов к уголовной ответственности. Следователи же якобы игнорировали эти посулы. При этом Андрей Тринев признавал, что адвокат Коврижкин при личной встрече 20 ноября 2018 года положил ему в бардачок машины какой-то целлофановый сверток, но, что в нем было, понятия не имел.

В свою очередь, защитники указывали, что вся история с участием их коллеги Коврижкина в оперативно-разыскных мероприятиях носила незаконный характер. При этом ссылались на законы об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ, а также об оперативно-разыскной деятельности, которые прямо запрещают негласное сотрудничество адвокатов с органами, осуществляющими ОРД. Да еще утверждали, что господин Коврижкин сотрудничал с оперативниками ФСБ без согласия своих клиентов. Несмотря на то что сам адвокат это отрицал, а его клиенты позже подтвердили его слова, осенью прошлого года квалификационная коллегия адвокатской палаты Москвы по заявлению адвоката Андрея Тринева Владимира Петропавловского на два года лишила Алексея Коврижкина адвокатского статуса. Он обжаловал решение коллег в Хамовническом райсуде Москвы, однако в суде рассмотрение жалобы приостановили до вступления в силу приговора по делу следователей Тринева и Дубинского.

В ходе прений в Басманном суде прокурор Галина Карпова попросила признать Сергея Дубинского и Андрея Тринева виновными в получении взятки в особо крупном размере и приговорить обоих к заключению на срок восемь лет в колонии строгого режима. При этом просила лишить обоих званий и назначить Сергею Дубинскому штраф в 15 млн руб. В целом суд согласился с мнением прокурора, но с учетом состояния здоровья Сергея Дубинского госпожа Вырышева назначила тому шесть лет колонии. Его подельник Тринев получил, сколько и запросил прокурор,— восемь лет строгого режима.

При этом обоих лишили званий, а экс-полковнику юстиции Дубинскому еще назначили штраф в 10 млн руб.

Адвокаты осужденных намерены обжаловать приговор, но если он «устоит» в апелляционной инстанции Мосгорсуда, то у адвоката Алексея Коврижкина появится шанс обжаловать решение квалификационной коллегии адвокатской палаты Москвы и восстановиться в статусе адвоката.

Алексей Соковнин