Ставропольские министры отправлены под аудит

В понедельник губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил о решении отправить в отставку краевое правительство. Решение было принято после ареста по обвинению во взяточничестве зампреда регионального правительства. Все члены регионального кабмина должны будут пройти «антикоррупционный аудит», до окончания которого будут исполнять обязанности. Губернатор Владимиров с самого начала своей деятельности пытается бороться с коррупцией, однако пока безуспешно. По мнению эксперта, решение отправить правительство в отставку является попыткой снизить «репутационный ущерб».

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в понедельник утром сообщил об отставке правительства региона через Instagram. Господин Владимиров заявил, что принял такое решение в связи с арестом зампреда правительства края Александра Золотарева по обвинению «в совершении коррупционных нарушений».

Ситуацию губернатор назвал «экстраординарной» и требующей «решительных действий».

Согласно заявлению губернатора, в рамках соглашений о взаимодействии с правоохранительными органами Ставрополья в отношении всех членов кабмина пройдет «антикоррупционный аудит». Новое правительство края будет сформировано только после его проведения. Правительство будет исполнять свои обязанности до окончания проверки. Как именно будет проводиться проверка, не уточняется.

Напомним, в воскресенье Промышленный районный суд арестовал Александра Золотарева на два месяца. Следствие подозревает его в получении взяток на сумму более 60 млн руб. за «покровительство» при выдаче подрядов на строительство крупных объектов. Александр Золотарев проработал в правительстве края более пяти лет. До своего назначения он возглавлял Северо-Кавказский банк Сбербанка.

Обязанности опального зампреда были перераспределены между другими зампредами регионального правительства. Курировать строительную отрасль будет зампред по безопасности Юрий Скворцов, проектную деятельность и вопросы курортов и туризма — Роман Петрашов, а меры соцподдержки населения — бывший руководитель управления Следственного комитета по Ставропольскому краю Сергей Дубровин.

Напомним, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров с самого начала объявил борьбу с коррупцией важным направлением своей работы.

В 2014 году, после избрания на первый срок, он предложил проверять всех региональных чиновников на детекторе лжи.

Проверка началась после ареста в феврале 2015 года министра спорта края Василия Лямина, взятого силовиками с поличным в ходе получения им взятки. К апрелю 2015 года ее прошли более 80 региональных руководителей, в том числе зампред правительства края Андрей Мурга, министр транспорта Игорь Васильев, полпреды губернатора в муниципальных образованиях.

Однако в 2017 году Игорь Васильев и его заместитель Андрей Лазуткин были осуждены за взяточничество и превышение полномочий, а бывший зампред краевого правительства Андрей Мурга в 2019 году был объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает решение губернатора попыткой сохранить лицо: «минимизировать очевидный репутационный ущерб, показывающий рост напряжения между краевым правительством и правоохранителями». Хотя, по мнению политолога, понятно, что «и арест, и проверки дестабилизируют управленческую систему в регионе».

Александра Ларинцева, Пятигорск