В Госдуму внесен законопроект о создании банка данных экстремистских материалов

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается создание и ведение специализированного информационного банка данных экстремистских материалов. Документ размещен в думской электронной базе данных.

«Проектом федерального закона "О внесении изменений в статью 13 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности" предусматривается создание государственной информационной системы — специализированного информационного банка данных экстремистских материалов»,— говорится в пояснительной записке.

Банк данных предлагается создать для обеспечения «оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, проводимых в рамках противодействия экстремистской деятельности», а также организации «профилактических мероприятий, направленных на ее предупреждение». Оператором системы предлагается назначить Минюст.

В случае принятия закон вступит в силу в течение одного года со дня его официального опубликования. На создание банка данных не потребуются дополнительные расходы бюджета.