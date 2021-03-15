Путин назначил Медведева председателем президиума Совета по науке и образованию

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по науке и образованию. Сам глава государства является его председателем. Его заместителем и председателем президиума стал экс-президент, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По данным сайта совета, ранее заместителем господина Путина в совете и председателем президиума был помощник главы государства Андрей Фурсенко, а только заместителем — президент РАН Александр Сергеев. Сейчас у главы государства только один зампред совета — господин Медведев. Господин Фурсенко стал секретарем, а господин Сергеев — членом президиума.

Состав совета увеличен с 40 до 48 человек, а президиума — с 11 до 19. В состав вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, главы Минобрнауки и Минздрава Валерий Фальков и Михаил Мурашко.

15 марта президент наделил Совет при президенте по науке и образованию функциями по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития, а также по принятию решений об инновационных проектах правительства государственного значения.

О заседании совета в феврале — в материале “Ъ” «Без полставки не разберешься».