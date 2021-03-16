Подозрительно ранние сделки

Если при наличии финансовых проблем должник долгое время уклонялся от банкротства, погашая долги перед отдельными кредиторами, суды могут сдвинуть период подозрительности для оспаривания его сделок на более ранний срок. Такое решение вынес Верховный суд (ВС) РФ по делу о банкротстве АО «СУ-155». С одной стороны, это поможет в борьбе с недобросовестными должниками и выводом их активов, но с другой — создаются риски для оспаривания обеспечительных сделок, необходимых для реструктуризации долгов, опасаются юристы.

Экономколлегия ВС вынесла решение по спору о том, с какого момента исчислять период подозрительности для оспаривания сделок должника — АО «СУ-155». «От степени давности совершения сделки зависит стандарт доказывания недобросовестности контрагента должника. И чем ближе дата совершения сделки к дате возбуждения дела о банкротстве, тем легче оспорить сделку»,— поясняет партнер юридической фирмы «Сотби» Антон Красников. Период подозрительности может составлять до трех лет (в зависимости от оснований оспаривания) и отсчитывается ретроспективно от даты принятия судом заявления о банкротстве к производству (с возбуждения дела).

В случае СУ-155 ситуация осложнялась тем, что сначала ИП Олег Кинаш подал на банкротство компании в Арбитражный суд Москвы, который возбудил дело в сентябре 2014 года. Но через полтора года дело передали по подсудности в Арбитражный суд Московской области (АСМО). Причем его объединили с другим делом о банкротстве СУ-155, которое было возбуждено в январе 2016 года по заявлению другого кредитора.

Проблема проявилась, когда ФНС решила оспорить перечисление 1,3 млн руб. в пользу ООО «Самори-Трейд» от 18 апреля 2014 года как сделку с предпочтением (по ней период до шести месяцев).

АСМО счел, что сделка вышла за пределы периода подозрительности, отсчитав его с даты, когда он возбудил дело (14 января 2016 года). Апелляция, напротив, удовлетворила иск ФНС, решив, что точкой отсчета является момент возбуждения банкротного дела в столичном суде, то есть 19 сентября 2014 года, поэтому сделка в период попала. Но кассация согласилась с первой инстанцией.

ФНС обратилась в ВС, настаивая, что передача уже возбужденного дела о банкротстве в другой суд не влияет на исчисление периода подозрительности, а подход кассации не позволяет противостоять выводу активов должника. Дело было передано в экономколлегию, которая отменила решения нижестоящих судов.

ВС указал, что период подозрительности в банкротстве исчисляется с даты «принятия судом первого заявления о несостоятельности независимо от того, какое заявление впоследствии будет признано обоснованным».

И передача уже возбужденного дела из одного суда в другой на исчисление этого периода не влияет.

Более того, коллегия допустила, что период подозрительности можно отсчитывать не с 19 сентября 2014 года, а даже с более ранней даты, учитывая несколько попыток обанкротить компанию еще в 2011 году (тогда СУ-155 избежало банкротства, успевая до судебного заседания вернуть долг заявителю). Это «позволит проверить те сделки, которые совершались в искусственно созданных должником условиях видимости его финансового благополучия, но в действительности были направлены на вывод ликвидных активов с недобросовестными целями», подчеркнула коллегия. Дело направили на новое рассмотрение для определения периода подозрительности с учетом первых попыток обанкротить СУ-155.

«ВС верно разрешил ситуацию с передачей дела по подсудности,— считает старший партнер КА Pen & Paper Валерий Зинченко.— Но ключевым стало разъяснение, что период подозрительности может исчисляться с момента принятия самого первого заявления о банкротстве должника, даже если суд потом оставил его без рассмотрения по причине погашения долга».

Антон Красников указывает, что к погашению долгов перед инициаторами банкротства прибегают многие предприятия.

«Это позволяет искусственно сдвинуть дату отсчета и отложить периоды оспаривания сделок, выводя из-под удара сомнительные операции»,— поясняет старший юрист «Гуричев, Малинин и партнеры» Павел Смагин. Господин Красников добавляет, что от спорной даты считается и срок наличия контроля над должником, что влияет на вопрос о субсидиарной ответственности.

Важно, что ВС призвал не пересматривать уже включенные требования кредиторов и постарался «обезопасить» сделки по достройке жилых домов, отнеся их к «обычным хозяйственным», указывает господин Зинченко. Однако, отмечает Павел Смагин, обычные сделки должника не оспариваются, если не превышают 1% стоимости активов. По его мнению, под угрозой отмены оказались обеспечительные сделки (залоги, поручительства), которые нужны для реструктуризации долгов, и «в условиях риска оспаривания таких сделок банки будут еще более неохотно идти навстречу должникам».

Екатерина Волкова, Анна Занина