Коммунист попал в нежелательную оппозицию

Тюменский обком КПРФ рассмотрит вопрос об исключении из партии активиста Антона Чупрунова, задержанного в Москве на форуме «Муниципальная Россия». Поводом стал тот факт, что мероприятие было организовано в рамках проекта «Объединенные демократы», который курирует «Открытая Россия», чья деятельность в России признана нежелательной. Антон Чупрунов считает, что он не нарушал устав партии, так как форум посещал с образовательными целями.



О возможном применении санкций к Антону Чупрунову за участие в форуме «Муниципальная Россия» “Ъ-Урал” рассказала глава тюменского обкома КПРФ Тамара Казанцева. По ее словам, ему грозит либо выговор, либо исключение из партии. «У нас есть своя партия, и мы не должны ездить на какие-то собрания муниципальных депутатов “Открытой России”, которая управляется с Запада и финансируется оттуда. Решение о каком-либо наказании будем принимать после того, как с ним проведут беседу в Восточном райкоме, в котором он состоит. Но оставлять эту ситуацию безнаказанной нельзя»,— подчеркнула госпожа Казанцева.

Форум «Муниципальная Россия» проходил в Москве в рамках проекта «Объединенные демократы», его курирует «Открытая Россия», связанная с Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательными три организации, контролируемые Михаилом Ходорковским: Otkrytaya Rossia («Открытая Россия», Великобритания), Open Russia Civic Movement (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания) и Institute of Modern Russia, Inc («Институт современной России», США). В России осуществление деятельности иностранной или международной «нежелательной организации» считается уголовным преступлением (ст. 284.1 УК РФ).

Напомним, в субботу, 13 марта, полиция задержала около 200 участников форума «Муниципальная Россия», включая экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, депутата думы Екатеринбурга от «Яблока» Константина Киселева, депутата думы Асбеста от КПРФ Наталью Крылову, бывшего главу свердловского отделения общественной организации «Открытая Россия» Владислава Постникова. В тот же вечер всех отпустили. Изначально в МВД заявили, что задержания были связаны с тем, что мероприятие организовано нежелательной на территории страны организацией, однако позже основной причиной стало «нарушение установленных санитарно-эпидемиологических требований». На участников форума составили протоколы по ст. 20.33 КоАП («Осуществление деятельности нежелательной организации»).

Антон Чупрунов считает, что он не нарушал устав партии и надеется, что коллектив примет «адекватное решение» при рассмотрении вопроса о его наказании за участие в мероприятии. «Форум был исключительно образовательный, на котором рассматривались общественно-политические темы, например, борьба с коррупцией. Позиция партии мне пока не ясна, надеюсь ее узнать на ближайшем заседании»,— подчеркнул он.

Стоит отметить, что в свердловском обкоме КПРФ пока не намерены рассматривать вопрос о наказании Натальи Крыловой. Как уточнил депутат заксобрания Свердловской области от КПРФ Александр Ладыгин, из-за того, что форум курировался «Открытой Россией», в партии проведут разбирательство, зачем она «посещала мероприятие нежелательной организации».

В свердловском отделении партии «Яблоко» “Ъ-Урал” заявили, что поддерживают инициативу проведения подобных мероприятий, а также не ограничивают членов партии в их участии. «От нас на форуме присутствовал депутат думы Екатеринбурга Константин Киселев. И это его выбор, политике партии это не противоречит. Он и в шествиях в поддержку Навального участвовал, которые “Яблоко” официально не поддерживает, но мы не имеем права наказывать его за это, тем более, лишая членства»,— подчеркнул председатель регионального отделения «Яблоко» Максим Петлин.

«У КПРФ вражда с “нежелательной” оппозицией на идеологическом уровне. Ходорковский, с которым связана “Открытая Россия”, для коммунистов еще больший враг, чем Навальный. Он не только предатель родины, но еще и олигарх. И те, кто участвуют в подобных мероприятиях, нарушают партийную конвенциональность. У “Яблока” ситуация зеркальная. Они всегда были в хороших отношениях с несистемной оппозицией»,— отметил уральский политолог Александр Белоусов.

Илья Смирнов