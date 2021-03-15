Холдинг AAG купил здания бывшей фабрики «Красное знамя» в Петербурге

Холдинг AAG приобрел комплекс зданий трикотажной фабрики «Красное знамя» вместе с участком площадью 3,6 га. Согласно Росреестру, сделка была закрыта еще в середине февраля.

Об этом рассказал «Деловой Петербург». В настоящий момент комплекс оформлен на ООО «Комендантский 9», принадлежащее Александру Завьялову и экс-гендиректору «Трансойла» Андрею Гомону. В компании рассказали, что на свободном от застройки участке планируется возведение жилого комплекса премиум-класса, а сами здания фабрики оборудуют под двухуровневые лофты. Планируется также организовать променад между корпусами, который станет новым общественным пространством города.

Отмечается, что сроки получения разрешения на строительство и начала работ еще не определены, поскольку проект проходит необходимые согласования.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Московский районный суд по иску КГИОП обязал бывшего владельца «Красного знамени» Сергея Панфиленко провести ремонт фасадов и крыши объекта. Господин Панфиленко в настоящий момент обжаловал решение.