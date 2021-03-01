Бывший владелец петербургского «Красного знамени» оспорил обязательство отремнтировать здание

Бывший собственник зданий фабрики «Красное знамя» Сергей Панфиленко оспорил заочное решение Московского районного суда Петербурга, согласно которому он должен был провести ремонт фасадов и крыши объекта. По его мнению, суд неверно выбрал ответчика.

Об оспаривании решения сообщила пресс-служба юридической компании «ССП-Консалт», представляющей господина Панфиленко. Согласно позиции защиты, истец по иску в лице КГИОП предоставил устаревшие сведения о собственнике объекта, а суд не запросил в Росреестре актуальную информацию. На момент вынесения решения суда Сергей Панфиленко не являлся собственником зданий.

Заседание по замене ответчика на надлежащее лицо назначно на 11 марта.

Напомним, ранее Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по иску КГИОП к собственнику комплекса зданий фабрики «Красное знамя» и обязал его отремонтировать здание и снять несогласованные конструкции.