Фильм «Дорогие товарищи!» Кончаловского не вошел в список номинантов на «Оскар»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского не вошел в список номинантов на премию «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Также номинантом не стала картина «Гунда» другого российского режиссера — Виктора Косаковского.

Номинанты категории «Иностранный художественный фильм»:

«Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания),

«Лучшая пора» Цзен Госян (Гонконг),

«Коллектив» Александра Нанэу (Румыния, Люксембург),

«Человек, который продал свою кожу» Каутер Бен Ханья (Тунис),

«Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина).

Фильм «Дорогие товарищи!» на Венецианском кинофестивале 2020 года получил специальный приз жюри. Он стал лидером по числу номинаций на премию «Ника». Также фильм номинирован на премию BAFTA. Картина посвящена событиям 1–3 июня 1962 года в Новочеркасске — забастовке рабочих и расстрелу протестующих на городской площади.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отчаянное и закономерное».