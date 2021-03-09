Дорожающие товарищи

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кинематографа, которая в этом году будет вручаться в 74-й раз. В их число вошла картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», выдвинутая в категории «лучший фильм на иностранном языке».
Конкуренцию российской драме о расстреле бастующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году, награжденной специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля 2020 года, составят фильмы «Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания), «Отверженные» Ладжа Ли (Франция), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина) и «Минари» Ли Айзека Чуна — американский фильм, снятый почти полностью на корейском языке и уже получивший «Золотой глобус» в аналогичной номинации.
В прошлом году британская киноакадемия подверглась активной критике за отсутствие расового и гендерного разнообразия как среди ее членов, так и среди номинантов. В ответ на это она внесла 120 изменений в свои правила голосования, в том числе увеличила количество фильмов, которые будут номинироваться в нескольких из них, и ограничила возможности дистрибуторов продвигать свои проекты, чтобы уравнять шансы для лент с разными бюджетами, а также приняла ряд новых академиков, представляющих различные меньшинства.
По всей видимости, эти меры сработали.
Подавляющее большинство актеров (21 из 24) выдвинуты на премию впервые. Всего же на награды в различных категориях номинируются 50 фильмов — рекордное число за всю историю.
«Земля кочевников» Хлои Чжао, которая с момента своей победы на Венецианском фестивале в сентябре прошлого года является безусловным фаворитом наградного сезона, и британская лента «Рокс» Сары Гаврон получили наибольшее число номинаций — по семь каждая. Лента Чжао претендует на главный приз — за лучший фильм. В этом разделе с ней будут состязаться «Мавританец» Кевина Макдональда, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Отец» Флориана Зеллера и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел; у двух последних фильмов по шесть номинаций, как у «Минари» и у «Манка» Дэвида Финчера.
Три картины — «Отец», «Мавританец», «Девушка, подающая надежды» — номинированы еще и в категории «лучший британский фильм», где фаворитом считается «Рокс». Всего же в эту номинацию, согласно новым правилам академии, вошли десять фильмов: помимо упомянутых, это «Стойкая броня» Ника Роуленда, «Раскопки» Саймона Стоуна, «Его дом» Реми Уикса, «Лимб» Бена Шаррока, «Откуда ты родом?» Бассама Тарика и «Спасительница» Роуз Гласс.
Хлоя Чжао и Сара Гаврон также выдвинуты в номинации «лучший режиссер», где на этот раз рекордное число женщин: четыре из шести претендентов, в том числе Ясмила Жбанич и австралийка Шеннон Мерфи (за фильм «Молочные зубы»). Конкуренцию дамам составят Томас Винтерберг и Ли Айзек Чун.
Лучшим актером по версии BAFTA в этом году может стать Энтони Хопкинс («Отец») — это его седьмая номинация на главную британскую кинопремию, Риз Ахмед («Звук металла»), Тахар Рахим («Мавританец»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Мадс Миккельсен («Еще по одной») или Адарш Гурав («Белый тигр»). В категории «лучшая актриса» за награду будут бороться Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Рада Бланк («40-летняя версия»), Вунми Моссаку («Его дом»), Элфри Вудард («Помилование») и 18-летняя дебютантка Бакки Бакрэй («Рокс»).
Церемония вручения премий BAFTA в этом году была перенесена на более поздний срок из-за пандемии. В результате она оказалась разделена на две части: 10 апреля в лондонском Королевском Альберт-холле будут вручены награды в технических номинациях, а следующим вечером — в тех, которые больше заметны зрителям: актерских, режиссерских и так далее. Оба мероприятия пройдут в гибридном формате, совмещающем онлайн и офлайн.