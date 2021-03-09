Дорожающие товарищи

Британская академия кино и телевизионных искусств (BAFTA) объявила номинантов на свою премию в области кинематографа, которая в этом году будет вручаться в 74-й раз. В их число вошла картина Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!», выдвинутая в категории «лучший фильм на иностранном языке».

Конкуренцию российской драме о расстреле бастующих рабочих в Новочеркасске в 1962 году, награжденной специальным призом жюри Венецианского кинофестиваля 2020 года, составят фильмы «Еще по одной» Томаса Винтерберга (Дания), «Отверженные» Ладжа Ли (Франция), «Куда ты идешь, Аида?» Ясмилы Жбанич (Босния и Герцеговина) и «Минари» Ли Айзека Чуна — американский фильм, снятый почти полностью на корейском языке и уже получивший «Золотой глобус» в аналогичной номинации.

В прошлом году британская киноакадемия подверглась активной критике за отсутствие расового и гендерного разнообразия как среди ее членов, так и среди номинантов. В ответ на это она внесла 120 изменений в свои правила голосования, в том числе увеличила количество фильмов, которые будут номинироваться в нескольких из них, и ограничила возможности дистрибуторов продвигать свои проекты, чтобы уравнять шансы для лент с разными бюджетами, а также приняла ряд новых академиков, представляющих различные меньшинства.

По всей видимости, эти меры сработали.

Номинации этого года, особенно актерские, действительно выглядят более разнообразными, чем раньше, причем это касается не только цвета кожи номинантов, но и их возраста и статуса в индустрии.

Подавляющее большинство актеров (21 из 24) выдвинуты на премию впервые. Всего же на награды в различных категориях номинируются 50 фильмов — рекордное число за всю историю.

«Земля кочевников» Хлои Чжао, которая с момента своей победы на Венецианском фестивале в сентябре прошлого года является безусловным фаворитом наградного сезона, и британская лента «Рокс» Сары Гаврон получили наибольшее число номинаций — по семь каждая. Лента Чжао претендует на главный приз — за лучший фильм. В этом разделе с ней будут состязаться «Мавританец» Кевина Макдональда, «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина, «Отец» Флориана Зеллера и «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел; у двух последних фильмов по шесть номинаций, как у «Минари» и у «Манка» Дэвида Финчера.

Три картины — «Отец», «Мавританец», «Девушка, подающая надежды» — номинированы еще и в категории «лучший британский фильм», где фаворитом считается «Рокс». Всего же в эту номинацию, согласно новым правилам академии, вошли десять фильмов: помимо упомянутых, это «Стойкая броня» Ника Роуленда, «Раскопки» Саймона Стоуна, «Его дом» Реми Уикса, «Лимб» Бена Шаррока, «Откуда ты родом?» Бассама Тарика и «Спасительница» Роуз Гласс.

Хлоя Чжао и Сара Гаврон также выдвинуты в номинации «лучший режиссер», где на этот раз рекордное число женщин: четыре из шести претендентов, в том числе Ясмила Жбанич и австралийка Шеннон Мерфи (за фильм «Молочные зубы»). Конкуренцию дамам составят Томас Винтерберг и Ли Айзек Чун.

Лучшим актером по версии BAFTA в этом году может стать Энтони Хопкинс («Отец») — это его седьмая номинация на главную британскую кинопремию, Риз Ахмед («Звук металла»), Тахар Рахим («Мавританец»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Мадс Миккельсен («Еще по одной») или Адарш Гурав («Белый тигр»). В категории «лучшая актриса» за награду будут бороться Фрэнсис Макдорманд («Земля кочевников»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Рада Бланк («40-летняя версия»), Вунми Моссаку («Его дом»), Элфри Вудард («Помилование») и 18-летняя дебютантка Бакки Бакрэй («Рокс»).

Церемония вручения премий BAFTA в этом году была перенесена на более поздний срок из-за пандемии. В результате она оказалась разделена на две части: 10 апреля в лондонском Королевском Альберт-холле будут вручены награды в технических номинациях, а следующим вечером — в тех, которые больше заметны зрителям: актерских, режиссерских и так далее. Оба мероприятия пройдут в гибридном формате, совмещающем онлайн и офлайн.

Юлия Шагельман