Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи!» стал лидером по числу номинаций на премию «Ника»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского выдвинули на девять номинаций премии «Ника» за 2020 год, сообщается на официальном сайте. Церемония вручения премии в этом году пройдет 25 апреля.

Драма «Дорогие товарищи!» участвует в номинациях «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая сценарная работа», «Лучшая операторская работа», «Лучшая женская роль», «Лучшая работа режиссера монтажа», «Лучшая работа звукорежиссера», «Лучшая работа художника» и «Лучшая работа художника по костюмам».

Среди других номинантов премии фильмы «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, «Доктор Лиза» Оксаны Карас, «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.

Фильм господина Кончаловского на Венецианском кинофестивале 2020 года получил специальный приз жюри. Кроме того, «Дорогие товарищи!» вошли в шорт-лист премии «Оскар». Картина посвящена событиям 1–3 июня 1962 года в Новочеркасске — забастовке рабочих и расстрелу протестующих на городской площади. Продюсер фильма — предприниматель Алишер Усманов.

Подробнее о фильме — в материале “Ъ” «Отчаянное и закономерное».