СКР возбудил уголовное дело после того как на екатеринбуржца упал щит в ЦПКиО

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), после того, как в ЦПКиО на мужчину упал щит, сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел 14 марта во время празднования Масленицы. По версии следствия, закрепленная надлежащим образом металлическая конструкция упала на проходившего мимо 43-летнего посетителя парка.

По данным пресс-службы прокуратуры по Свердловской области, пострадавший был госпитализирован с травмой спины, ушибленной раной правого надбровья, ушибом правого плеча и черепно-мозговой травмой. Прокуратура установит, какой организации принадлежала металлическая конструкция и были ли соблюдены регламенты безопасности.

Михаил Мананников