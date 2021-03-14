СКР и прокуратура проводят проверку после травмирования мужчины в парке Маяковского

СУ СКР по Свердловской области организовало доследственную проверку из-за инцидента в парке Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге, где на мужчину упал стенд. Также проверку начала региональная прокуратура.

Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня около 18:20 в ЦПКиО на мужчину упала металлическая информационная конструкция-декорация. При этом в парке в этом же время праздновались проводы Масленицы, в связи с чем было много горожан с детьми.

По предварительным данным, в результате инцидента мужчина получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. С таким диагнозом пострадавший был направлен в горбольницу №36.

«По одной из отрабатываемых версий, причиной происшествия мог послужить неожиданный и сильный порыв ветра, в результате чего стенд не устоял и ударил посетителя. Сейчас оперуполномоченные устанавливают, кто в парке Маяковского отвечает за технику безопасности объектов»,— рассказал господин Горелых.

В пресс-службе СКР добавили, что в рамках проверки был проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, также будет проведена судебная медицинская экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшему.

«Произошел несчастный случай — на мужчину упала навигационная арка. Металлическая конструкция была закреплена пригрузами, но, вероятно, не выдержала сильного ветра. Мы выясняем причины. Приносим свои извинения гостю парка и его близким, следим за ситуацией»,— сообщила Е1.ru директор парка Маяковского Екатерина Кейльман.