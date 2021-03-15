Молдавскую схему расписали на троих

Тверской райсуд Москвы вынес приговор по третьему уголовному делу о выводе средств из России по так называемой молдавской схеме. Девять лет строгого режима в особом порядке получил фактический собственник КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, полностью признавший свою вину. Ранее сроки получили еще двое банкиров, в том числе Александр Григорьев, считавшийся одним из разработчиков схемы по выводу средств из России.

Олег Кузьмин был признан Тверским райсудом виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (руководство структурным подразделением, входящим в преступное сообщество) и п. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с использованием подложных документов).

Следственным департаментом МВД и судом установлено, что с июня 2013 года по май 2014 года в Москве господин Кузьмин в составе преступного сообщества перевел деньги в иностранной валюте со счетов ООО КБ «Европейский экспресс» на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк».

При этом, как сообщили в Генпрокуратуре, поддерживавшей обвинение, российским банкам были предоставлены заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов на общую сумму более 40 млрд руб.

С господином Кузьминым, как подчеркнули в надзорном ведомстве, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, обязательства по которому он выполнил в полном объеме.

Именно поэтому дело банкира слушалось не в обычном, а упрощенном порядке без изучения доказательств. Суд согласился с позицией гособвинителя из Генпрокуратуры, назначив Олегу Кузьмину девять лет строгого режима с ограничением свободы сроком на один год и штрафом в размере 1 млн руб.

По предложению гособвинения у господина Кузьмина судом были конфискованы 235,5 тыс. руб. и 1 тыс. 100 евро; ювелирные изделия, изъятые в доме обвиняемого; автомобили Mercedes S 63 AMG 4MATIC и Toyota Land cruiser 200, а также два мотоцикла Harley-Davidson FXSTS SOFTAIL и Honda GL 1800.

Ранее судами также были вынесены обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении еще двоих участников этого ОПС, с которыми Генпрокуратурой также были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. На прошлой неделе тот же Тверской райсуд, как сообщал “Ъ”, приговорил к 10-летнему сроку Елену Платон, бывшего менеджера Молдиндконбанка и сестру одного из авторов схемы вывода денег из России Вячеслава Платона (осужден в Молдавии, но затем освобожден от наказания), у которой конфисковано $500 тыс. По приговору же Пресненского райсуда ранее судимый теневой хозяин нескольких банков Александр Григорьев, с ареста которого и началось громкое расследование, получил 12 лет строгого режима.

Следует также отметить, что под следствием в России находятся еще несколько исполнителей молдавской схемы, но они свою вину не признают. Также в международный розыск объявлены организаторы вывода — экс-лидер молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон и политик Ренато Усатый. Под фиктивные судебные решения, вынесенные в Молдавии, ими был организован вывод из России порядка 500 млрд руб.

Николай Сергеев