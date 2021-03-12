11 марта, четверг
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

Вывод средств привел в колонию

Участнице «молдавской схемы» дали десять лет

Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Брат осужденной, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, считается одним из организаторов преступного сообщества и числится в розыске.


Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года. Поскольку обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и дала развернутые показания на других фигурантов расследования, представитель прокуратуры ходатайствовал о проведении процесса в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Поэтому рассмотрение дела заняло всего четыре заседания. В итоге по обвинению в участии в преступном сообществе, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ) она получила десять лет колонии общего режима.

Уголовное дело о выводе средств из России по «молдавской схеме» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в мае 2015 года. Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.

Напомним, по версии следственного департамента МВД, организаторами преступного сообщества, занимавшегося с 30 июня 2013 года до конца 2014 года выводом средств из России, были экс-глава молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, политик Ренато Усатый и банкир Александр Коркин. Суть криминальной схемы заключалась в следующем. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства, которые затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. В итоге средства компаний арестовывались по решениям молдавских судов и перечислялись истцам — иностранным компаниям, подконтрольным членам ОПС.

В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.

Отметим, что большинство российских участников схемы арестованы, часть из них находятся под судом. Сейчас тот же Тверской суд рассматривает дело в отношении еще одного участника схемы, банкира Олега Кузьмина. Организаторы схемы арестованы заочно и находятся в международном розыске. При этом власти Молдавии к ним не имеют претензий. Напротив, Вячеслав Платон недавно получил на родине 18 лет за махинации, но позже его отпустили, посчитав дело сфабрикованным.

Владислав Трифонов


Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя