Вывод средств привел в колонию

Тверской суд столицы вынес первый приговор по масштабному делу о выводе из России сотен миллиардов рублей по так называемой молдавской схеме. Один из ключевых участников преступной схемы, глава казначейства молдавского Moldindconbank Елена Платон, получила десять лет колонии. Лично ей вместе с соучастниками инкриминируется вывод 126 млрд руб. Банкирша признала вину и заключила досудебное соглашение о сотрудничестве. Брат осужденной, молдавский бизнесмен Вячеслав Платон, считается одним из организаторов преступного сообщества и числится в розыске.

Уголовное дело в отношении Елены Платон поступило в Тверской суд в декабре прошлого года. Поскольку обвиняемая заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, признала вину и дала развернутые показания на других фигурантов расследования, представитель прокуратуры ходатайствовал о проведении процесса в особом порядке — без исследования доказательств и допроса свидетелей. Поэтому рассмотрение дела заняло всего четыре заседания. В итоге по обвинению в участии в преступном сообществе, а также совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и 193.1 УК РФ) она получила десять лет колонии общего режима.

Уголовное дело о выводе средств из России по «молдавской схеме» было возбуждено следственным департаментом МВД РФ в мае 2015 года. Елену Платон задержали 23 мая 2019 года, а через два дня арестовали. С тех пор она находится в СИЗО.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, на Елену Платон сыщики вышли после ареста Александра Коркина — акционера молдавского Victoriabank. Отрабатывая связи банкира, которого подозревали в отмывании денег, правоохранители заинтересовались экс-казначеем Moldindconbank, которая, кстати, в то время скрывалась в России от уголовного преследования в Молдавии.

Напомним, по версии следственного департамента МВД, организаторами преступного сообщества, занимавшегося с 30 июня 2013 года до конца 2014 года выводом средств из России, были экс-глава молдавской Демпартии Владимир Плахотнюк, владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, политик Ренато Усатый и банкир Александр Коркин. Суть криминальной схемы заключалась в следующем. Между двумя иностранными компаниями заключался договор займа, который никто не собирался выполнять, а поручителями по нему выступали граждане Молдавии и российские фирмы. После просрочки займа кредитор обращался в молдавский суд с иском к должнику и его поручителям. После вынесения решения в пользу истца исполнительные листы направлялись в Moldindconbank.

В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства, которые затем поступали на счета Moldindconbank, открытые в США и Германии. В итоге средства компаний арестовывались по решениям молдавских судов и перечислялись истцам — иностранным компаниям, подконтрольным членам ОПС.

В махинациях было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков, через которые преступники вывели около 500 млрд руб.

Отметим, что большинство российских участников схемы арестованы, часть из них находятся под судом. Сейчас тот же Тверской суд рассматривает дело в отношении еще одного участника схемы, банкира Олега Кузьмина. Организаторы схемы арестованы заочно и находятся в международном розыске. При этом власти Молдавии к ним не имеют претензий. Напротив, Вячеслав Платон недавно получил на родине 18 лет за махинации, но позже его отпустили, посчитав дело сфабрикованным.

Владислав Трифонов