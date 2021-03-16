Пояс вечности

Два британца — Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — подписали контракт на проведение в ближайшие месяцы двух поединков, которые обещают войти в историю профессионального бокса. Особенный статус им придает колоссальная популярность двух боксеров, а также тот факт, что впервые в матче супертяжеловесов на кон поставлены все четыре значимых чемпионских пояса. Такой статус, в свою очередь, гарантирует серьезную борьбу за право стать хозяином противостояния, в которой в настоящий момент участвует «от восьми до девяти» локаций.

О подписании контракта на два подряд поединка между британскими супертяжеловесами объявил глава промоутерской компании Matchroom Boxing, работающей с Энтони Джошуа, Эдди Хирн. Он охарактеризовал переговорный процесс, связанный с контрактом, как «два месяца крайне напряженной работы». По данным ESPN, план предусматривает проведение первого из боев в июне или июле нынешнего года, второго — в ноябре или декабре. Призовой фонд в летнем поединке будет разделен между участниками пополам, в матче-реванше — в пропорции 60 на 40 в пользу взявшего верх в том, что открыл мини-серию.

График означает, что стороны отказались от высказывавшейся ранее при согласовании условий договора идеи «промежуточных» или «разогревочных» матчей для оппонентов.

Она была актуальна прежде всего для Тайсона Фьюри. Если 31-летний Энтони Джошуа точно находится в хорошем тонусе, поскольку дрался совсем недавно — в декабре, когда справился с болгарином Кубратом Пулевым (а по словам Эдди Хирна, и затем продолжил тренироваться), то его 32-летний соотечественник не выходил на ринг с февраля прошлого года — после поединка, в котором он нокаутировал американца Деонтея Уайлдера. Команда британца вела переговоры о новом, уже третьем по счету бое с Уайлдером, однако Фьюри в итоге от него отказался и не нашел соперника «на замену». Рассказывая же несколько дней назад IFL-TV о своем сегодняшнем режиме, он признался, что воздерживается от тренировок, зато «пьет до 12 пинт пива в день».

Эдди Хирн, описывая значимость заключения договора, назвал предстоящее противостояние «величайшим в боксе и одним из величайших в спорте в целом».

На самом деле, если в его словах и была натяжка, то не слишком сильная. Речь действительно идет о событии особенного масштаба, которое уже на стадии переговоров сравнивали с вызывавшими самый большой резонанс боями в супертяжелой категории. Например, теми, в которых выступали такие легенды, как Майк Тайсон, Эвандер Холифилд и Леннокс Льюис.

Тайсон Фьюри Фото: Reuters

В ее истории были бои за статус абсолютного, то есть владеющего всеми значимыми поясами, совершенно бесспорного, что ли, чемпиона. Но все они состоялись до того, как равную остальным ценность приобрел пояс Всемирной боксерской организации (WBO): это случилось уже в текущем столетии. В этом смысле матч между британцами будет первым. В нем Энтони Джошуа поставит на кон сразу три звания — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO, а Фьюри — звание Всемирного боксерского совета (WBC).

К этому нужно добавить, что и Энтони Джошуа, и Тайсон Фьюри пользуются колоссальной популярностью.

Вместе все факторы, по сути, гарантируют поединку гигантскую востребованность, а следовательно, коммерческую привлекательность.

Эта гарантия позволила Эдди Хирну уверенно предположить, что противостояние «будет легко продать».

Под продажей он, судя по всему, подразумевает в первую очередь конкурс на право его принять. Судя по заявлениям промоутера, он уже в разгаре. Эдди Хирн утверждает, что на бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри претендуют «от восьми до девяти» локаций. Он уточнил, что это предложения от «различных стран Ближнего Востока, Азии, Восточной Европы и Америки».

ESPN полагает, что фаворитом в гонке является все-таки ближневосточный регион. Он напоминает, что именно там, в Саудовской Аравии, Энтони Джошуа в конце 2019 года вернул себе чемпионские пояса, одолев в матче-реванше американца Энди Руиса. Во многом благодаря государственному участию под него удалось собрать огромный по меркам современного супертяжелого веса призовой фонд — источники оценивали его в сумму, близкую к $100 млн. Почти половину от нее обеспечили как раз деньги, поступившие в качестве выплаты за право принять поединок.

Алексей Доспехов