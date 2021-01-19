Пояса сошлись

Претендующий на статус главного в супертяжелом весе в нынешнем веке бой между британскими боксерами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри со всеми четырьмя значимыми чемпионскими поясами на кону может состояться уже в ближайшие месяцы. О согласовании его условий объявили представители обоих бойцов, а промоутер Джошуа Эдди Хирн назвал сделку по поводу организации поединка «заключенной».

Тема, связанная с противостоянием Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, вошла в число главных в мировом спорте в минувший уикенд в связи с рядом заявлений, сделанных представителями двух супертяжеловесов. В первую очередь речь идет о промоутере Джошуа Эдди Хирне, чьи слова процитировали в последние дни все значимые британские медиаресурсы. В интервью The Times Хирн прямо сказал, что сделка по поводу организации боя между его клиентом и Тайсоном Фьюри может считаться «заключенной», пусть пока и без формальной подписи под договором. Эдди Хирн уточнил, что проработаны все ее «финансовые элементы» и осталось договориться о некоторых деталях. Ранее информацию о том, что переговоры между командами боксеров прошли успешно, подтвердил работающий с Тайсоном Фьюри промоутер Боб Арум.

По прогнозам Арума и Хирна, матч может состояться уже довольно скоро — «не позднее июня».

Почему эти новости вызывали огромный интерес, объяснить несложно. Речь идет о поединке, обреченном превратиться в хит. В истории супертяжелого веса были бои за статус абсолютного, то есть владеющего всеми значимыми поясами, чемпиона, но до того, как такую ценность приобрел пояс Всемирной боксерской организации (WBO). В этом смысле матч между британцами будет первым. В нем Энтони Джошуа поставит на кон сразу три звания — Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO, а Фьюри — звание Всемирного боксерского совета (WBC). Оба спортсмена пользуются колоссальной популярностью. Вместе эти факторы, по сути, гарантируют поединку колоссальную востребованность, а следовательно, коммерческую привлекательность.

Переговоры насчет матча, как считается, велись еще с прошлого года. А уверенные заявления о его неизбежности стороны сделали после декабрьского боя Энтони Джошуа, в котором он, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева, защитил свои пояса. Правда, те же Эдди Хирн и Боб Арум говорили тогда о существовании варианта с проведением боксерами «промежуточных», «разогревочных» матчей перед столкновением друг с другом. В случае с Тайсоном Фьюри такой матч действительно имел бы практический смысл, ведь он давно не выходил на ринг. В предыдущий раз Фьюри дрался, когда в феврале прошлого года отнял у американца Деонтея Уайлдера чемпионский титул. После этого команда британца вела переговоры о новом, уже третьем по счету бое с Уайлдером, однако чемпион в итоге от него отказался и не нашел соперника «на замену».

Британский боксер Тайсон Фьюри Фото: Isaac Brekken, AP

Интрига остается с локацией, где состоится бой. По словам Эдди Хирна, почти согласованный контракт будет, скорее всего, предусматривать не один, а два подряд поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Промоутер сказал, что «хотел бы», чтобы реванш принял Millennium Stadium в Кардиффе.

Между тем, говоря о первом матче, Эдди Хирн сообщил, что, на его взгляд, его должен получить тот, кто способен обеспечить «значительную государственную поддержку» событию настолько большой значимости. Хирн прогнозирует, что фаворитами в борьбе за право оказаться хозяином шоу с таким боем окажутся «страны Ближнего Востока».

Различные британские издания уже приводят списки вероятных претендентов на него. В них входят в общей сложности не менее дюжины государств, включая и располагающиеся в том регионе, на который указывал Эдди Хирн, Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия. Именно в Саудовской Аравии Энтони Джошуа в конце 2019 года вернул себе чемпионские пояса, одолев в матче-реванше американца Энди Руиса. Во многом благодаря государственному участию под него удалось собрать огромный по меркам современного супертяжелого веса призовой фонд — источники оценивали его объем в сумму, близкую к $100 млн.

Алексей Доспехов