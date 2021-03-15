Уход королевы

В лос-анджелесском «Стейплс-центре» и его окрестностях прошла 63-я церемония вручения наград американской Академии звукозаписи Grammy, из-за пандемии COVID-19 перенесенная с 31 января на 14 марта. Об итогах голосования членов академии рассказывает Борис Барабанов.

Бейонсе, выдвинутая по итогам 2020 года в девяти номинациях, получила только четыре награды, причем в главных номинациях, на награды в которых певица очень рассчитывала, ее обошли Билли Айлиш (песня «Everything I Wanted» в номинации «Запись года») и H.E.R. (Габриэлла Сармиенто Уилсон) с композицией «I Can`t Breathe» («Я не могу дышать») в номинации «Песня года».

Таким образом, Бейонсе, которую в американском шоу-бизнесе все еще по инерции называют «королевой», второй раз подряд проиграла юной белой певице, против которой выставляла свою песню «Black Parade», а также уступила молодой темнокожей коллеге, чья песня была чуть ли не гимном движения Black Lives Matter. Песня Бейонсе «Black Parade» также стала популярной именно на фоне протестных акций 2020 года. Но соперничать с композицией, которая впрямую ассоциируется с убийством Джорджа Флойда, было сложно. Бейонсе явно стоит задуматься над выпуском полноценного нового альбома, которого у нее не было с 2016 года.

В номинации «Альбом года» победила Тейлор Свифт с пластинкой «folklore». Певица выпустила альбом практически без рекламной кампании, предупредив поклонников о релизе за 16 часов до него. За первые сутки после выхода альбома поклонники послушали «folklore» рекордные 80,6 млн раз на Spotify и 35,47 млн раз — на Apple Music, при этом 1,3 млн копий они скачали на свои устройства, «folklore» лишь прикидывался камерным карантинным альбомом. Как писал “Ъ” вскоре после его выхода, это была поп-продукция с прицелом на широкие массы. Концертный номер, показанный в рамках церемонии, был тому подтверждением. К тому же на сцену вместе с Тейлор Свифт вышли два соавтора «folklore» — Аарон Десснер из группы The National и Джек Антонофф из fun.

Кстати, сцены как таковой на церемонии не было, как не было и зрительного зала. Требования социальной дистанции подхлестнули фантазию сценографов, и они обустроили для каждого музыкального номера отдельную декорацию.

Эти локации располагались как под крышей «Стейплс-центра», так и у его стен. А награду «Лучший кантри-альбом» и вовсе вручали в Нэшвилле — в старом блюграсс-клубе «Station Inn». Конверт с именем победителя Миранды Ламберт открыл в трансляции из клуба его многолетний владелец Джей Ти Грей. Несколько подобных эпизодов дали новое измерение церемонии и напомнили о том, что пережила музыкальная индустрия в 2020 году, в особенности маленькие независимые лейблы, клубы и студии.

По итогам 2020 года была надежда на то, что несколько «граммофончиков» приедут в Россию или окажутся в коллекции музыкантов российского происхождения. Однако ни пианисты Игорь Левит и Даниил Трифонов, ни дирижер Максим Емельянычев в своих номинациях не выиграли. И слабым утешением может служить то, что лучшим альбомом в жанре spoken word стала аудиокнига Рэйчел Мэддоу «Прорыв: коррумпированная демократия, государство-изгой в России и самая богатая и разрушительная промышленность на Земле», посвященная нефтяной промышленности России и США, а джазовый дирижер Мария Шнайдер выиграла Grammy с композицией «Sputnik».

По-настоящему в России радовались только в одном месте — в офисе лейбла Effective Records, который выпустил ремикс казахского диджея Иманбека Зейкенова на композицию рэпера Сент Джона «Roses». Иманбек получил Grammy за лучший ремикс, а Effective Records стала первой российской звукозаписывающей компанией, в коллекции которой есть Grammy.