«Я работал сигналистом на железной дороге» Иманбек Зейкенов рассказал о пути от железнодорожного рабочего до лауреата Grammy

В ночь вручения Grammy Борис Барабанов взял короткое интервью у свежего лауреата Иманбека Зейкенова, в недавнем прошлом — железнодорожника из города Аксу, ныне диджея с миллиардом прослушиваний трека «Roses» в Spotify.

— Как называлась ваша специальность на железной дороге?

— Я работал сигналистом на железной дороге. Это человек, который закрепляет подвижной состав при остановке и маневрировании. Есть такая железная штука, она называется «тормозной башмак». Когда поезд приезжает, мне в рацию докладывают: «Сигналист, закрепите поезд!» Мне нужно как можно быстрее закрепить башмак. Я делаю это и докладываю, допустим, так: «Дежурный, на тринадцатом пути счетной горловины закрепил двенадцатый путь семьдесят вторым башмаком». Это моя работа.

— Как к вам попала оригинальная версия песни «Roses»?

— Я просто услышал ее во «ВКонтакте» и добавил в свой плей-лист. Изначально я не думал о том, что буду делать ремикс. Однажды в какой-то выходной день я проснулся и подумал: «Надо что-то замутить». Зашел в свой плей-лист и стал думать, что бы переделать. Попалась песня «Roses». Ну и погнали.

— Насколько я помню, эта песня не была популярна.

— Могу сказать, что в Казахстане ее практически никто не знал. Но на Западе у Сент Джона все же было имя, его слушали.

— Как вы узнали, что получили номинацию на Grammy?

— Мы с пацанами сидели в моей тачке «Лада Приора», и я вел прямой эфир в Instagram. Просто общался с подписчиками. Я часто так делаю. И мне зритель пишет: «Ты номинирован на Grammy!»

Я такой: «В смысле? Я же заявку даже не подавал!» Секунд через десять еще один человек то же самое пишет. Я заканчиваю эфир и смотрю — реально, «"Roses" Imanbek Remix» в списке номинаций. Вспомнил, что был вроде разговор когда-то. А оказывается, Effective Records и лейбл Сент Джона уже провели работу — подали заявку.

— Эти три месяца вы, скорее всего, жили в сильном напряжении.

— Самый неприятный момент был, когда сказали, что Grammy перенесли c 31 января на март. Вот эти полтора месяца дались особенно тяжело.

— Ну что же, тогда примите поздравления. Видимо, «Ладу Приору» пора менять на что-то другое?

— Ни за что на свете.