МИД КНР призвал Украину не политизировать сотрудничество китайских компаний с Крымом

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины воздержаться от политизации взаимодействия китайских компаний с Республикой Крым. По его словам, это сугубо коммерческий вопрос. Ранее депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал недавний визит китайских бизнесменов в Крым ответом на решение Украины национализировать завод «Мотор Сич», у которого есть акционеры из Китая.

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг "передумал" и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии "для налаживания партнерских отношений". Китайские бизнесмены, прибыв на полуостров, договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, наметили план действий в области туризма и поездки в Крым китайских граждан на лечение. Кроме того, они готовы хорошо финансово вложиться в курортный бизнес»,— написал господин Рабинович в Facebook.

«Наша позиция по Крыму последовательная. Мы надеемся, что вовлеченные стороны рационально урегулируют этот вопрос. Некоторые китайские компании в связи с исторически сложившимися обстоятельствами и практической необходимостью на основе принципа рынка поддерживают сотрудничество и контакты с Крымом. Деловая активность не должна политизироваться»,— сказал Чжао Лицзянь на брифинге 15 марта (цитата по «РИА Новости»).

В конце января Украина ввела санкции против китайских инвесторов «Мотор Сич», причины ограничений не разглашались. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил, что предприятие будет национализировано «конституционным способом». 12 марта китайские власти потребовали от Украины учитывать интересы КНР при национализации завода.

Подробности — в материале “Ъ” «Украина борется с утечкой моторов».