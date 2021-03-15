Reuters: Индия намерена запретить хранение и добычу криптовалют

Правительство Индии разработало законопроект, который полностью запретит криптовалюты в стране. Об этом со ссылкой на источники в правительстве сообщает агентство Reuters.

Законопроект предусматривает введение штрафов за хранение, выпуск, майнинг, торговлю и передачу криптовалют. При этом гражданам будет предоставлен шестимесячный срок на то, чтобы избавиться от криптовалютных активов.

Законопроект станет одним из самых жестких в мире по отношению к цифровым валютам, а Индия в случае его принятия — первой крупной экономикой, которая полностью запретит криптовалюты. Даже Китай, который ранее запретил майнинг и торговлю криптовалютами, не наказывает граждан за хранение цифровых монет.

Сразу после публикации этой новости агентством Reuters на онлайн-биржах начался обвал котировок всех ведущих криптовалют. Так, например, курс биткойна, по данным Coindesk, за три часа просел более чем на $2,6 тыс., до $57,8 тыс. А Ethereum за это же время потерял почти 5% своей рыночной стоимости.

О рекордном росте биткойна — в публикации “Ъ” «Валюта выходного дня».

Кирилл Сарханянц