В Краснодаре на благоустройство четырех скверов в 2021 году потратят 393 млн рублей

В Краснодаре в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды благоустроят четыре зеленых зоны. Об этом на еженедельном аппаратном совещании рассказал замглавы города Александр Дорошев.

Всего на эти объекты выделят 393,1 млн руб. Больше всего – 164 млн руб. – потратят на благоустройство городского парка «Сосновый» в пос. Березовый (Прикубанский округ). Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Кроме того, 118 млн руб. потратят на благоустройство сквера им. Льва Толстого (2,5 га), 58 млн руб. – на бульвар «Героев-Разведчиков» между ул. им. 40-летия Победы и Черкасской (2 га) и 53,1 млн руб. – на Мариинский сквер (Западный округ, 1 га).

«Также по поручению губернатора Краснодарского края и главы Краснодара разработаны проекты Николаевского бульвара и сквера в Молодежном микрорайоне. Мы их также планируем в этом году к реализации», – добавил Александр Дорошев.

По его словам, проект благоустройства сквера в мкрн. Молодежный уже утвержден, по Николаевскому бульвару завершается процедура по формированию земельного участка. Экспертиза смет по этим проектам будет готова в течение 2-3 месяцев.

В 2020 году на благоустройство трех скверов потратили 272 млн руб. На эти деньги благоустроили Дмитриевский и Вишняковский, а также привести в порядок бульвар Школьный. Кроме того, как сообщал “Ъ-Кубань”, были обустроены аллея им. Петра Метальникова, а также сквер им. 75-летия Победы в хуторе Ленина.

Алексей Белянин