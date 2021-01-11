В 2021 году на Кубани на благоустройство 235 парков и скверов направят 1,8 млрд рублей

В Краснодарском крае до конца 2021 года благоустроят 235 парков, скверов и придомовых территорий. 190 объектов находятся в сельской местности. Работы запланированы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба администрации региона. Финансирование составит 1,8 млрд руб.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе визита в Северный парк, реконструированный в рамках нацпроекта в Славянске-на-Кубани, необходимо, чтобы подобные зеленые зоны появлялись во всех муниципалитетах. К примеру, в этом году в Славянском районе благоустроят еще 15 территорий. Глава региона поручил заключить все контракты до 1 марта, чтобы провести работы в срок.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре в 2021 году по программе «Формирование современной городской среды» благоустроят четыре зеленых зоны. Всего на эти объекты выделят 393,1 млн руб. Больше всего – 164 млн руб. – потратят на благоустройство городского парка «Сосновый» в пос. Березовый (Прикубанский округ). Общая площадь территории, которую приведут в порядок, составит 7 га.

Наталья Решетняк