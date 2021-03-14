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В России вновь выявили более 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 10 083 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Накануне выявили 9908 (+1,77%). Общее число заразившихся в стране достигло 4 390 608.

В Москве количество заразившихся превысило 1 млн человек. За последние сутки в столице заразились 1905 человек.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 1905 (1 000 394);
  • Санкт-Петербург — 937 (380 585);
  • Московская область — 605 (222 468);
  • Нижегородская область — 365 (101 880);
  • Ростовская область — 245 (76 731);
  • Самарская область — 240 (52 202).

Умерли за сутки 395 зараженных, это на 16,84% чем накануне (475). С начала пандемии зафиксировано 92 090 летальных случаев. Выздоровели 3 995 129 человек, всего — 9232.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 55 (15 764);
  • Санкт-Петербург — 37 (11 656);
  • Воронежская область — 22 (2130);
  • Московская область — 21 (5067);
  • Алтайский край — 15 (1633).

Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом — по числу смертей. Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине декабря 2020 года. К середине марта 2021 года в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения). Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России и в мире в целом прививку от коронавируса «Спутник V» сделали 7 млн человек.

Как Россия прожила год в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».

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