В России вновь выявили более 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 10 083 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Накануне выявили 9908 (+1,77%). Общее число заразившихся в стране достигло 4 390 608.

В Москве количество заразившихся превысило 1 млн человек. За последние сутки в столице заразились 1905 человек.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 1905 (1 000 394);

Санкт-Петербург — 937 (380 585);

Московская область — 605 (222 468);

Нижегородская область — 365 (101 880);

Ростовская область — 245 (76 731);

Самарская область — 240 (52 202).

Умерли за сутки 395 зараженных, это на 16,84% чем накануне (475). С начала пандемии зафиксировано 92 090 летальных случаев. Выздоровели 3 995 129 человек, всего — 9232.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 55 (15 764);

Санкт-Петербург — 37 (11 656);

Воронежская область — 22 (2130);

Московская область — 21 (5067);

Алтайский край — 15 (1633).

Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом — по числу смертей. Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине декабря 2020 года. К середине марта 2021 года в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения). Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России и в мире в целом прививку от коронавируса «Спутник V» сделали 7 млн человек.

Как Россия прожила год в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».