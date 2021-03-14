В России вновь выявили более 10 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 10 083 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Накануне выявили 9908 (+1,77%). Общее число заразившихся в стране достигло 4 390 608.
В Москве количество заразившихся превысило 1 млн человек. За последние сутки в столице заразились 1905 человек.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
- Москва — 1905 (1 000 394);
- Санкт-Петербург — 937 (380 585);
- Московская область — 605 (222 468);
- Нижегородская область — 365 (101 880);
- Ростовская область — 245 (76 731);
- Самарская область — 240 (52 202).
Умерли за сутки 395 зараженных, это на 16,84% чем накануне (475). С начала пандемии зафиксировано 92 090 летальных случаев. Выздоровели 3 995 129 человек, всего — 9232.
Регионы—лидеры по числу смертей:
- Москва — 55 (15 764);
- Санкт-Петербург — 37 (11 656);
- Воронежская область — 22 (2130);
- Московская область — 21 (5067);
- Алтайский край — 15 (1633).
Россия остается на четвертом месте в мире по числу выявленных случаев заражения и на седьмом — по числу смертей. Вакцинация от коронавируса в стране началась в середине декабря 2020 года. К середине марта 2021 года в России привились 5,3 млн человек (3,7% населения). Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России и в мире в целом прививку от коронавируса «Спутник V» сделали 7 млн человек.
Как Россия прожила год в условиях пандемии — в материале “Ъ” «Ковидизм в отдельно взятой стране».