ВОЗ призвала увеличить финансирование проекта по борьбе с COVID-19

Глобальный проект по борьбе с коронавирусом ACT-Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), нуждается в финансировании в размере $22,1 млрд, сообщил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«На данный момент ACT-Accelerator выделено $11 млрд, но мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом финансирования в размере $22,1 млрд. Мы призываем страны в полном объеме профинансировать ACT-Accelerator как лучшую инвестицию в глобальное восстановление»,— сказал господин Гебрейесус на брифинге.

По его словам, эта сумма составляет малую долю от более чем $13 трлн, которые, по оценке МВФ, страны с высоким уровнем дохода потратили на налогово-бюджетное стимулирование. Он считает отсутствие финансирования серьезной проблемой в условиях появления новых вариантов COVID-19, ограничения поставок вакцин и отставания во внедрении новых средств диагностики.