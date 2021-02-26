«Курорт — это не спальный район»

Занимавший с 2017 года должность вице-губернатора Кубани Василий Швец в октябре прошлого года был назначен главой города Анапы. О задачах, которые стоят перед мэром, новой градостроительной политике, курортной перезагрузке и будущих инвестиционных проектах Василий Швец рассказал “Ъ — Экономика региона”.

О правилах застройки, команде и отношениях с бизнесом

— Вашему назначению на должность мэра предшествовало увольнение Юрия Полякова, работу которого раскритиковал губернатор Кубани. Какова объективная картина того, с чем вам пришлось столкнуться в кресле главы курорта?

— При Юрии Полякове основные проблемы были в градостроительной сфере. Впрочем, они ему достались по наследству и просто продолжали не решаться должным образом. Критика руководителя региона была связана в первую очередь с хаотичной, в некоторых случаях даже незаконной застройкой территории курорта. Именно вопросы градсферы и земельно-правовые отношения,— это то, с чем я столкнулся в первую очередь.

Проблема в том, что в Анапе не было четкой, грамотно выстроенной градостроительной политики и порядка взаимоотношений между властью и бизнесом. Не ко всем предпринимателям применялись жесткие требования по соблюдению тех или иных норм закона — где-то, наоборот, были исключения. Нам приходится корректировать эту систему и выстраивать новую — понятную, четкую структуру взаимоотношений с равными для всех условиями. Во многих других направлениях, я считаю, Анапа показывала достойные результаты, Юрий Федорович действительно сделал достаточно много для курорта и его жителей. Ряд проектов, которые были запущены при его руководстве, мы продолжаем реализовывать и сегодня.

«Проблема в том, что в Анапе не было четкой, грамотно выстроенной градостроительной политики и порядка взаимоотношений между властью и бизнесом»

— За несколько месяцев в мэрии Анапы произошел ряд кадровых перестановок. На сегодняшний день команда сформирована? По каким критериям вы отбирали тех, кто в нее вошел?

— В большей степени — да, команда сформирована. Критериев на самом деле не так много: человек должен быть профессионалом в своем направлении, нацеленным на результат, готовым прилагать максимум усилий для создания комфортных условий для жизни, отдыха и ведения бизнеса в Анапе. Ряд высококвалифицированных кадров был привлечен из других городов: Краснодара, Сочи, многие в команде — анапчане. Для меня неважно, откуда специалист. Главное — это его личностные и профессиональные качества.

Конечно, на местах я стараюсь находить управленцев среди тех, кто давно живет и работает в Анапе. Их знают жители, а они в свою очередь хорошо знают территорию, проблематику, задачи, которые необходимо решать. Поэтому, например, главой Гостагаевского округа назначен прораб старейшего предприятия «Зеленстрой». Руководителями некоторых муниципальных предприятий стали казаки Анапского районного казачьего общества.

Более того, мы на постоянной основе проводим мероприятия по формированию кадрового резерва, который открыт для профессионалов из различных отраслей и любых городов.

Фото: Александр Кореневский

— Одна из первых задач, которую вам предстоит решить,— навести порядок в хаотичной застройке Анапы. Сколько времени понадобится на решение проблем в градостроительной сфере?

— Здесь надо быть реалистами и разделять вопрос на несколько направлений. Есть проблемы, которые мы уже никогда не сможем полностью решить. Я сейчас говорю о хаотичной застройке центральной части города, где рядом диссонируют здания совершенно разного архитектурного облика. Сложно представить, что мы когда-нибудь сможем привести эту зону к единой архитектурно-градостроительной модели.

Но нам вполне по силам не допустить подобного впредь, упорядочить и систематизировать градполитику. И вот здесь уже не просто можно, а нужно говорить о жестких временных рамках. Сейчас мы создаем фундамент: это генеральный план, правила землепользования и застройки и основные проекты планировки территории вместе с дизайн-кодом. С этой задачей мы должны справиться в течение ближайшего года — такие жесткие сроки обозначил губернатор региона Вениамин Иванович Кондратьев. К концу 2021 года должен быть утвержден генеральный план города, а к следующему курортному сезону все базисные документы должны заработать в полную силу, после чего Анапа начнет жить по новым правилам, с четким соблюдением установленных норм.

— Вы называете градостроительным преступлением строительство двадцатиэтажных жилых домов на курорте. Известно, что у некоторых застройщиков в Анапе были отозваны разрешения на строительство многоэтажных жилых комплексов на побережье. Не привело ли это к серьезным конфликтам между бизнесом и властью?

— Там, где есть четкие правила игры, конфликтов быть не может. Если власть первая не соблюдает правила в пользу отдельных застройщиков, то и бизнес едва ли пойдет навстречу. Поэтому прежде всего власть обязана быть объективной и выстраивать со всеми представителями бизнеса равнозначные партнерские отношения. Ведь, когда правила для всех едины и устойчивы, у предпринимательского сообщества всегда будет больше желания брать на себя социальную ответственность. И не потому что мэрия заставляет, а потому что город дает возможность вести бизнес, а бизнес в свою очередь помогает городу становиться лучше.

«Там, где есть четкие правила игры, конфликтов быть не может. Если власть первая не соблюдает правила в пользу отдельных застройщиков, то и бизнес едва ли пойдет навстречу»

На самом деле, проработав в Анапе уже около полугода, я могу сказать, что бизнес-сообщество города настроено на конструктивную и полезную для курорта работу. Очень многие заинтересованы не просто заработать денег, а именно инвестировать в развитие.

Что же касается двадцатиэтажных жилых домов, я действительно считаю, что для черноморского курорта это градостроительное преступление. Исключением могут быть только курортно-рекреационные объекты, и то, если это будет оправданно и органично с прилегающей инфраструктурой.

— Но ведь ограничение этажности может привести к удорожанию жилья. Все же понимают: чем меньше квартир в одно доме, тем они дороже.

— Я уверен в том, что на курорте жилье дешевым быть не может. Потому что курорт — это не спальный район и не запасной плацдарм для жителей мегаполисов. Это достояние всей России. Дешевые квадратные метры провоцируют массовое переселение сюда со всей страны. Миграция должна быть курортной — на отдых и оздоровление. Превращать всероссийскую здравницу в каменные джунгли с жилой застройкой — это кощунство.

О новых проектах и эксклюзивном отдыхе

— Наряду с решением градостроительных вопросов вы заявили, что курортная сфера Анапы нуждается в перезагрузке. Как, на ваш взгляд, она должна развиваться в современных условиях?

— С девяностых годов Анапа воспринимается как курорт экономкласса. Это в корне неправильно. Потенциал территории сегодня очень недооценен. Современная Анапа может и должна предлагать доступный отдых для всех слоев населения, в том числе с высоким уровнем достатка.

Долгие годы для организации отдыха премиум-класса не было необходимых инфраструктурных условий. Мы это будем менять.

«Долгие годы для организации отдыха премиум-класса не было необходимых инфраструктурных условий. Мы это будем менять»

Мне не нравится термин «перезагрузка». Необходима эволюция территории, ее трансформация из преимущественно летнего курорта во всесезонный туристический центр. У Анапы есть уникальные природно-климатические условия. Столько естественных песчаных пляжей нет больше нигде в России. Задача моя и моей команды — максимально эффективно использовать эту уникальность.

— Насколько сегодня курорты Анапы конкурентоспособны по сравнению с другими курортами Краснодарского края?

— Я бы не стал сравнивать Анапу с Сочи или Геленджиком. Потому что сегодня складывается уникальная ситуация, когда каждый из курортов края занимает свою нишу и становится конкурентоспособным не только внутри нашей страны, но и на зарубежном рынке.

Фото: Александр Кореневский

Сочи с 2007 года, благодаря Олимпиаде и лично президенту, получил второе дыхание и сегодня на пике своего развития. Здесь отдых на море можно совместить с горными лыжами — беспрецедентное для мира предложение. Геленджик имеет все шансы занять нишу уютного, камерного курорта премиум-класса.

Что же касается Анапы, то, как я уже говорил выше, наш курортный потенциал еще далеко не исчерпан. Курорт может и в ближайшее время станет центром энотуризма России. Мы сегодня уже разработали несколько новых винных маршрутов, но это только начало. Аграрный и гастротуризм тоже может стать уникальным предложением Анапы. Мы намерены развивать событийный, деловой и бальнеологический туризм.

Еще одно интересное, не имеющее аналогов в России направление — это развитие водных, морских видов спорта — виндсерфинга, кайтинга.

— Вы не раз говорили о необходимости строить в Анапе новые отели категории «пять звезд», здравницы мирового уровня. Есть ли уже какие-то договоренности с инвесторами?

«Наш курортный потенциал еще далеко не исчерпан. Курорт может и в ближайшее время станет центром энотуризма России. мы сегодня уже разработали несколько новых винных маршрутов, но это только начало»

— Да, договоренности есть. Уже в этом году будет введен в эксплуатацию большой пятизвездочный отель Great Eight, который будет работать по системе Ultra All Inclusive. Я убежден, что таких мест размещения в Анапе должно становиться кратно больше. Поэтому мы уже провели ряд переговоров с крупнейшими мировыми отельерами, среди которых Accor Hotels, Radisson, Hilton, Kempinski, а также с отельерами из российских сетей категории «пять звезд»: это Azimut, Alean, Cosmos Group. Многие уже выразили инвестиционную заинтересованность в нашей территории.

— Где будут размещаться такие отели? У Анапы есть свободный земельный фонд?

— Для размещения отелей такого уровня серьезный потенциал представляют территории Пионерского проспекта и Благовещенской, а также предгорной зоны курорта.

— Отдельно хотелось бы затронуть реализацию муниципального флагманского проекта «Анапа — центр российского виноделия». Как продвигается его реализация и готова ли Анапа посоревноваться с другими городами за право называться винной столицей России?

— Как я уже говорил, Анапа может и должна стать центром винного туризма России. И это не новшество, а, скорее, продолжение традиций. Именно на нашей территории располагается поселок Виноградный, в прошлом усадьба крупнейшего виноградарского хозяйства — СПК имени В. И. Ленина, который дал стране 31 Героя Социалистического Труда. Именно здесь мы планируем базировать центр винного туризма. Уже найден инвестор, который заинтересован в проекте.

В целом виноделие для Анапы — одна из основных отраслей экономики. В настоящее время прописывается винная стратегия города-курорта, которая определяет работу по двум основным направлениям: привлечению федеральных институтов селекции и созданию событийных мероприятий. В частности, уже в этом году пройдут первый винный марафон и выставка Winexpo, джазовый винный фестиваль.

Также по поручению губернатора Краснодарского края сегодня ведется большая работа по инвентаризации виноградопригодных земель, все они будут закреплены в генплане города, и мы первые в стране, кто это сделает.

Фото: Александр Кореневский

— Стоит ли ожидать каких-то новшеств уже к этому летнему сезону в обустройстве пляжей?

— Конечно, в этом году наши пляжи встретят гостей в новом облике. Мы разработали единую для всех пляжных территорий концепцию, стиль оформления. В соответствии с этой концепцией будет три варианта обустройства пляжей: стандарт, стандарт плюс и премиум. В основе всех трех будут общие и обязательные элементы благоустройства: дорожки, урны, раздевалки, спасательные посты, душевые и так далее. Мы очень надеемся, что жителям и гостям нашего курорта будет еще более комфортно и интересно проводить время на пляже.

— На своей инаугурации вы заявляли, что главным инфраструктурным проектом на ближайшее время станет прокладка набережной от Супесха до Витязева. Что это за проект и на какой стадии реализации он сейчас?

— Наши пляжи уникальны своими песками, это достояние всей России. Поэтому мы долго искали решение, чтобы набережная была экологичной и органично вписывалась в пространство. Мы хотим создать комбинированную набережную, которая пройдет вдоль побережья нашего курорта. Проект амбициозный и очень интересный в своем исполнении, аналогов ему пока нет не только в России, но и за ее пределами.

Сейчас мы начали работы по проектированию части набережной — от Супсеха до Ореховой рощи, с конца 2022-го планируем начать строительство. На этом участке набережная будет капитальной — каменной. От реки Анапки до Витязева набережная будет представлять собой деревянную прогулочную зону с соответствующим благоустройством и малыми архитектурными формами.

О перспективах некурортной экономики

— В Анапе практически нет промышленных предприятий. Однако вы намерены развивать и это направление. Уже заявлено о создании промышленного парка площадью 136,5 га. Как продвигается этот проект? Анапе действительно нужна промышленность?

— Как человек, отвечавший в прошлом за развитие промышленности в регионе, я прекрасно понимаю, что сегодня это база для роста экономики. Но Анапа — курорт, и здесь я однозначно против создания каких бы то ни было тяжелых видов производства.

«Сегодня самый глобальный проект — прокладка федеральной дороги Новороссийск — Керчь (обход Анапы). Новая трасса с транспортными развязками, виадуками, переходами будет запущена уже в следующем году»

Но нашей территории необходимы предприятия-спутники санаторно-курортной и потребительской сферы: пищевая, мебельная, текстильная промышленность, а также предприятия по сборке техники.

Локализация этих производств сегодня возможна на отдаленных от моря территориях — в районах хутора Воскресенского, Джигинки, Юровки и, возможно, станицы Гостагаевской, которая сегодня стремительно растет и нуждается в развитии новых рабочих местах.

Что касается строительства промышленного парка площадью 136,5 га, пока этот проект под вопросом. Собственник земельного участка рассматривает вариант создания там винодельческого предприятия с виноградниками. И мы поддержим это решение.

— Какого эффекта вы ожидаете от создания особой экономической зоны в районе станицы Благовещенской?

— Самый главный ожидаемый эффект — это трансформация Анапы в курорт мирового уровня. И это не громкие слова, это цель, к которой мы движемся. Режим особой экономической зоны позволит создать условия для реализации масштабных инвестиционных проектов и проведения мероприятий международного уровня. Возможно, сейчас это выглядит как большая мечта. Но я уверен: любая мечта достижима, если ее превратить в цель.

Для того чтобы Анапа развивалась, нужны серьезные инженерные инфраструктурные решения. Их создание возможно только в условиях особой экономической зоны. Это даст мощнейший толчок развитию всесезонных туристско-рекреационных комплексов. Поэтому планы и надежды на этот масштабный проект у нас большие.

Фото: Александр Кореневский

— Какие глобальные дорожные проекты ожидают Анапу в ближайшие годы?

— Сегодня самый глобальный проект — прокладка федеральной дороги Новороссийск — Керчь (обход Анапы). Новая трасса с транспортными развязками, виадуками, переходами будет запущена уже в следующем году. Она позволит значительно уменьшить транспортную нагрузку на Анапу. Вторым этапом планируется создание подъездных путей от наших основных городских артерий к этому обходу.

Еще один масштабный стратегический проект, который мы планируем реализовать совместно с региональным министерством транспорта,— это прокладка дороги от Супсехского до Анапского шоссе. Это будет четырехполоска протяженностью более трех километров. Проектная документация уже готова. Как только получим финансирование, начнем строить, рассчитываем, что в этом году.

Все остальные дорожные проекты на ближайшие три года — пять лет будут определены генеральным планом, разработка которого сейчас ведется. Прорабатываются перспективы на годы вперед, это касается и транспортного каркаса, который будет максимально учитывать стратегию развития города.

«В текущем году среди наших самых серьезных проектов — развитие виноградарства. здесь нашим партнером выступает "Абрау-Дюрсо", сумма инвестиций свыше 1 млрд рублей, а также строительство торгового центра "Табрис" на сумму 500 млн рублей»

— Если обобщить, какие инвестиционные соглашения были успешно реализованы в Анапе в последние годы и какие планируется завершить в 2021 году?

— За последние три года в Анапе реализовано пятнадцать крупных инвестпроектов на общую сумму свыше 10 млрд рублей, создано около тысячи рабочих мест. В курортной сфере могу выделить Grand Hotel Anapa, причем это первый пятизвездочный отель, открывшийся в крае за последние годы. Также это отели Н2О и «Аурум», детский парк «Книга Джунглей», парк развлечений в Сукко.

В текущем году среди наших самых серьезных проектов — развитие виноградарства. Здесь нашим партнером выступает «Абрау-Дюрсо», сумма инвестиций — свыше 1 млрд рублей, а также строительство торгового центра «Табрис» на сумму 500 млн рублей. И уже в мае первых гостей должен принять отель премиум-класса Great Eight, о котором я говорил выше.

Беседовал Олег Перов