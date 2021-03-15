Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна сократился в 2021 году

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна в январе-феврале 2021 года составил 39,2 млн тонн. Это на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Из них перевалка сухих грузов составила 17,3 млн тонн, увеличившись на 20,3%, грузооборот наливных грузов сократился на 12,7% – до 21,9 млн тонн.

По данным Ассоциации морских торговых портов России, грузооборот портов Новороссийск составил 22,8 млн тонн (-8,5%), Туапсе – 4,2 млн тонн (+7,2%), Ростов-на-Дону – 2,5 млн тонн (-3,0%), Тамань – 4,1 млн тонн (+26,5%), Кавказ – 2,3 млн тонн (+29,7%).

По объемам перевалки грузов порты Азово-Черноморского бассейна заняли первое место в РФ. Незначительно отстали порты Балтийского бассейна –39 млн тонн (-9,4%). В целом, грузооборот морских портов России за январь-февраль 2021 года уменьшился на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128,3 млн тонн.

По итогам января 2021 года падение перевалки в портах Азово-Черноморского бассейна было более значительным. Как сообщал “Ъ-Кубань”, сокращение грузооборота составило 15,9% к уровню первого месяца 2020 года – до 17,3 млн тонн.

Алексей Белянин