Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года упал на 16%

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна в январе 2021 года составил 17,33 млн тонн. Это на 15,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

Перевалка наливных грузов за этот период сократилась на 29,3% – до 9,33 млн тонн грузооборот сухих грузов вырос на 7,7%, составив 8 млн тонн.

По словам руководителя ФГБУ «Ассоциация морских портов Черного моря» Евгения Тузинкевича, существенное снижение показателей перевалки, прежде всего, по наливным грузам, связано, в том числе, с долгой полосой штормов в Черном море, приостановивших судопоток и работу мощностей в южном секторе портовой инфраструктуры РФ. Из-за этого простой порта Новороссийск в январе составил почти три недели. В итоге, по результатам минувшего месяца грузооборот НМТП составил 9,96 млн тонн, снизившись на 22,9%.

В целом, перевалка грузов в морских портах России за январь 2021 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,8% и составила 63,35 млн тонн.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2020 года составил 250 млн тонн. Это на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Алексей Белянин