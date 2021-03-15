Владелец «Арт-отеля» и Ramada Plaza в Воронеже не смог обжаловать начало банкротства

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал воронежскому ООО «Стройсервис», которому принадлежат «Арт-отель», Ramada Plaza и доля в ТРЦ «Галерея Чижова», в жалобе на введение процедуры наблюдения. Она была введена в ООО в начале декабря по иску Сбербанка.

Речь идет о первой стадии банкротства, на которой компания еще не признана несостоятельной и может продолжать производственную деятельность, о распродаже активов и ликвидации юрлица речи не идет.

Определение Арбитражного суда Воронежской области оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения. Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального округа в месячный срок»,— сказано в опубликованном решении апелляционного суда

Данных о подаче кассационной жалобы в картотеке арбитража пока нет.

Совладелец и директор «Стройсервиса» Павел Какалия ранее сообщал “Ъ-Черноземье”, что начало наблюдения было обжаловано, так как компания считает себя подпадающей под защиту действовавшего на момент подачи иска и введения процедуры моратория на банкротство. «Гостиничная отрасль — одна из наиболее пострадавших в пандемию. У нас более 70% деятельности компании приходится именно на это направление. Но основной ОКВЭД являлся иным, поэтому суд ввел процедуру наблюдения не по фактической деятельности, а по формальному признаку, с чем мы не согласны»,— говорил господин Какалия.

Подробнее о причинах сложностей в компании читайте в материале “Ъ-Черноземье”.

Сергей Калашников