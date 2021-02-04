Сбербанк рассчитался за номер

Основные кредиторы воронежского ООО «Стройсервис», которому принадлежат «Арт-отель», Ramada Plaza и доля в ТРЦ «Галерея Чижова» (ГЧ), раскрыли в суде размер претензий к компании. Сбербанк пытается включить в банкротство долги на 2,93 млрд руб., еще 145,29 млн руб. требуют партнеры из ГЧ. О долгах перед бюджетом на 124,22 млн руб. заявила ФНС. В «Стройсервисе» считают само начало банкротства ошибочным и рассчитывают, что смогут прийти к соглашению с контрагентами. Договоренности отельеров с банком определят ход банкротства для остальных кредиторов и возможности компании сохранить самостоятельность, считают эксперты.

Кредиторы «Стройсервиса» начали заявлять требования к компании воронежских отельеров Павла Какалия и Александра Муштаева в региональном арбитражном суде, сообщается в материалах дела. В начале декабря в ООО была введена по иску Сбербанка процедура наблюдения — первая стадия банкротства, на которой компания еще не признана несостоятельной и может продолжать производственную деятельность, о распродаже активов и ликвидации юрлица речи не идет. На начало февраля «Стройсервис» в суде получил требования о включении в реестр кредиторов долгов в сумме почти на 3,4 млрд руб.

Финансировавший проекты компании Сбербанк заявил о долгах по кредитам на 2,93 млрд руб. «Стройсервис» ранее брал займы в банке под залог своих и совместных с партнерами активов как на строительство гостиниц, так и финансируя с 2008 года как соинвестор возведение структурами депутата Госдумы Сергея Чижова воронежского торгово-делового комплекса «Галерея Чижова» (в нем ООО владеет 15% недвижимости). В Центрально-Черноземном банке Сбербанка пояснили “Ъ-Черноземье”, что в документах суда указана полная сумма задолженности компании, от более подробных комментариев там воздержались.

145,29 млн руб. потребовали включить в реестр кредиторов «Стройсервиса» партнеры из АО «Галерея Чижова». В нем подтвердили “Ъ-Черноземье”, что это сумма спорных взаимных расчетов, по которым стороны уже ведут несколько разбирательств в воронежском арбитраже. «Подачу искового заявления не стоит оценивать как действие, свидетельствующее об отсутствии или разрушении партнерских отношений», — отметили в ГЧ.

«Задолженность была заявлена исключительно в целях соблюдения процессуального порядка и обеспечения интересов компаний, совместно владеющих несколькими объектами недвижимости. В условиях правового государства обращение к судебной системе является наиболее цивилизованным и открытым способом урегулирования спорных моментов. Между нами и ранее были противоречия, которые становились предметом судебных разбирательств. И после их завершения наши отношения успешно продолжались, а совместный проект развивался. Различия во взглядах и стремление защитить от рисков собственные интересы — это нормально для совместных бизнес-проектов. Существовавшие между нашими компаниями разногласия мы всегда оценивали как текущие и преодолимые», — заверили в «Галерее Чижова».

«Выражаем надежду, что после соблюдения процедуры формирования реестра вопросы о задолженностях перед всеми кредиторами "Стройсервиса" будут урегулированы комплексно», — заключили в компании.

Федеральная налоговая служба заявила о долгах «Стройсервиса» перед бюджетом на 124,22 млн руб. Судя по совместной судебной практике, компания уже пыталась оспорить доначисления за 2015–2017 годы НДС, налога на имущество, пеней и штрафов, однако воронежский арбитраж удовлетворил лишь небольшую часть требований. «Стройсервис» сейчас пытается обжаловать это в апелляции. В УФНС по Воронежской области воздержались от комментариев.

Все крупные заявления приняты судом к производству, но ни одного решения о включении долгов в реестр пока нет. Также требования к «Стройсервису» заявили еще несколько небольших кредиторов, в том числе управление имущественных и земельных отношений мэрии Воронежа, долги перед которым в сумме составляют порядка 15 млн руб.

Сами господа Муштаев и Какалия пытаются оспорить ввод в их компании первой стадии банкротства. 29 января Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд принял к производству жалобу «Стройсервиса» на решение воронежского арбитража о введении наблюдения по заявлению Сбербанка. Первое заседание по этому спору запланировано на 25 февраля. Временным управляющим в процедуре наблюдения суд ранее утвердил Олега Парфенова. Он в Черноземье ранее вел банкротство вагоноремонтного завода «Вагонмаш» в Курской области, в результате фактически перешедшего под контроль Сбербанка.

Совладелец и директор «Стройсервиса» Павел Какалия сообщил “Ъ-Черноземье”, что начало наблюдения было обжаловано, так как компания считает себя подпадающей под защиту действовавшего на момент подачи иска и введения процедуры моратория на банкротство. «Гостиничная отрасль — одна из наиболее пострадавших в пандемию. У нас более 70% деятельности компании приходится именно на это направление. Но основной ОКВЭД являлся иным, поэтому суд ввел процедуру наблюдения не по фактической деятельности, а по формальному признаку, с чем мы не согласны»,— сказал господин Какалия. Комментируя поданные требования «Галереи Чижова» и Сбербанка бизнесмен отметил, что их стоит воспринимать как формальное право кредитора в процедуре наблюдения.

Мы с партнерами находимся в активной стадии переговоров, ситуация продвигается, поэтому можно рассчитывать, что спорные моменты удастся мирно урегулировать», — заключил Павел Какалия.

Арбитражный управляющий, директор воронежского филиала СРО «Авангард» Игорь Вышегородцев полагает, что в ближайшей перспективе кредиторы «Стройсервиса» должны провести первое собрание, на котором, скорее всего, сразу может быть поставлен вопрос о введении в компании конкурсного производства, финальной стадии банкротства, выборе для него СРО и конкурсного управляющего. «В сложившейся ситуации, после того как требования будут включены в реестр, остальные кредиторы будут зависеть от позиции Сбербанка как основного и залогового кредитора. Перспективы самостоятельности компании также будут зависеть от договоренностей ее собственников с банком, — считает господин Вышегородцев. — Если у Сбербанка в залоге основное имущество компании, то в результате банкротства он может либо забрать его в счет долга, либо переуступить право требования, продав контроль над активами внешнему инвестору».

Сергей Калашников