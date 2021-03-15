Старая ломбардия

Ломбарды не успевают подать данные на включение в новый реестр Банка России до 10 апреля, как того требует изменившееся законодательство. Тем, кто не успеет вступить в реестр в указанный срок, придется приостановить деятельность. Половина участников рынка сталкиваются с проблемами при подаче документов и вряд ли уложатся в установленные сроки. В результате предложение легальных займов от легальных игроков сократится вместе с их числом, а рынок серого кредитования вырастет.

Как стало известно “Ъ”, Национальное объединение ломбардов обратилось в Банк России с просьбой продлить сроки подачи данных для внесения в реестр или не налагать ограничения на деятельность тех ломбардов, которые были зарегистрированы в старом реестре. Согласно поправкам, внесенным в закон «О ломбардах» в июле 2020 года, до 10 апреля 2021 года ломбарды обязаны предоставить Банку России данные для включения в новый реестр. Это требование относится не только к вновь создаваемым ломбардам, но и к уже действующим. В противном случае огромное количество ломбардов будут вынуждены и вовсе прекратить деятельность (не состоящим в новом реестре игрокам выдавать займы будет запрещено), что снизит доступность финансовых услуг для населения, предостерегают в отраслевой ассоциации.

Ни один ломбард ранее не занимался подачей информации для включения в реестр в таком объеме, поясняет председатель совета Национального объединения ломбардов Алексей Лазутин. «Поэтому теперь есть большое количество формальных ошибок при подаче данных: информация предоставляется не полностью или в неверном формате,— продолжает он.— Все это является поводом для невключения ломбарда в реестр и может коснуться 50% отрасли». Всего, по данным ЦБ, на рынке действует 3100 ломбардов. Ломбарды и просят регулятора либо ускорить процесс рассмотрения заявок, либо продлить период, в течение которого необходимо вступить в реестр, заключает господин Лазутин.

В Банке России “Ъ” сообщили, что рассмотрят письмо, и подчеркнули, что регулятор оказывает ломбардам необходимую методологическую поддержку.

Однако участники рынка подчеркивают, что с проблемами при включении в новый реестр сталкиваются не только мелкие игроки. Вероятность невнесения в реестр есть как у малых, так и у крупных ломбардов, уверен гендиректор «Фианит-Ломбарда» Станислав Боронин. «Точная информация о порядке внесения была опубликована лишь 11 января. Представители регулятора начали серию обучающих вебинаров для представителей отрасли в конце января — начале февраля. При этом на каждом новом обучении стали выявляться нюансы по заполнению необходимых документов. Установленный срок рассмотрения пакета документов для включения в реестр представителями ЦБ — 30 рабочих дней. То есть у организации было максимум две попытки подачи пакета при том условии, что первую подачу нужно было сделать сразу после новогодних праздников»,— описывает ситуацию господин Боронин. ЦБ разослал график подачи заявлений для регистрации в реестре, рассказывает основатель ломбарда «Корона» Вадим Клемцов. «Например, рекомендуемая дата для ломбарда икс 20 марта. Ломбард икс подает документы вовремя, как просит ЦБ, хотя мог подать раньше,— продолжает он.— И если допущена какая-то ошибка в представленных документах, регулятор просит вновь подать документы, и этот ломбард уже не успевает вовремя».

Причем страдают от сложившейся ситуации именно ломбарды, работающие в белой зоне, подчеркивает господин Клемцов. Массовое невключение легальных игроков в реестр даст мощнейший толчок к уходу ломбардов в псевдоскупки и комиссионки, предостерегает господин Боронин. Те же, кто работал в серой зоне, так и останутся в ней, так как юридически ломбардами они не являются и нужды вступления в реестр не имеют. Таким образом, доступность получения займов под залог на легальном регулируемом рынке снизится, в то время как для многих граждан сейчас в силу закредитованности это единственный источник заимствований, заключают участники рынка.

Полина Трифонова