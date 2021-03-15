Столичное благоустройство переезжает с улиц во дворы

Структуры столичной мэрии объявили четыре тендера на «приведение в нормативное состояние» пространств в ряде районов Москвы на сумму 2,7 млрд руб. Наиболее масштабное благоустройство — почти на 2 млрд руб.— с ремонтом газонов, перекладкой бордюров и тротуарной плитки пройдет в Пресненском районе. В 2021 году власти сконцентрируются на ремонте дворов, а не улиц: уже опубликованы планы, которые касаются почти 1,5 тыс. придомовых территорий и общественных пространств, в том числе 400 дворов на ста улицах в центре Москвы.

В период с 9 по 12 марта столичные власти объявили четыре конкурса на «приведение в нормативное состояние» территорий в районах Коньково, Басманный, Замоскворечье, Красносельский, Таганский, Тверской, Арбат, Мещанский, Хамовники, Якиманка и Пресненский на общую сумму около 2,7 млрд руб. Крупнейший тендер — благоустройство улиц и общественных пространств в Пресненском районе (на 1,98 млрд руб.; объявлен 12 марта). В его документации упоминается ремонт 631 скамейки и других малых архитектурных форм, перекладка 30 погонных км бордюров, 80 тыс. кв. м газонов и 42 тыс. кв. м «дорожно-тропиночной сети из плитки». К примеру, на покрытие из гранитной плитки на тротуарах в смете заложено 116,6 млн руб. Конкретные адреса работ в документации не называются, их определят «в соответствии с ситуационным планом».

Это не первые тендеры, символизирующие возврат к масштабному благоустройству городских пространств. Как ранее сообщал “Ъ”, в феврале 2021 года столичные власти объявили конкурсы на ремонт Миусской площади и сквера у Спасо-Андроникова монастыря (на 346 млн руб.), Садовнической набережной (на 795 млн руб.), а также Раушской набережной (почти на 1 млрд руб.).

Cтоличные власти с 2015 года реализуют в Москве масштабную программу по благоустройству (первоначально называлась «Моя улица»). В 2015 году было отремонтировано 47 улиц, а в 2016-м — 61 (в том числе Тверская улица, Новый Арбат, Садовое кольцо, Воздвиженка и Большая Якиманка). Рекордным по объемам стал 2017 год, когда почти одновременно ремонтировались 82 улицы (в том числе 12 набережных и Бульварное кольцо): перекладывали плитку, сужали полосы движения и высаживали деревья. В 2017 году было благоустроено 14 набережных, включая Краснопресненскую, Москворецкую, Болотную и Саввинскую. В 2018 году масштабный ремонт улиц почти не производился из-за проведения в России чемпионата мира по футболу. В 2019 году реконструкция и ремонт улиц возобновились (сообщалось о планах благоустроить 50 улиц и переулков). Каждый год Москва тратила на цели благоустройства порядка 35–40 млрд руб., но заложенные в тексте городского бюджета расходы 2020 года в 119 млрд руб. должны были стать рекордными.

Отремонтировать часть упомянутых выше пространств чиновники собирались в прошлом году, но отменили планы из-за пандемии. В первоначальных планах фигурировал ремонт более 40 улиц и набережных, а также 183 озелененных территорий (в том числе лесопарка «Кусково», парка «Плющево»). У возобновленной программы благоустройства сменился акцент: если раньше власти ремонтировали улицы и крупные общественные пространства, то в этом году решили сконцентрироваться в основном на придомовых территориях. Так, в последние две недели на сайте мэрии опубликованы планы по ремонту практически во всех городских районах, где должны благоустроить 1,45 тыс. дворов. Точного адресного перечня в этих планах нет, но указываются названия улиц, где начнутся работы. К примеру, в САО обещано благоустроить территории у станции МЦД «Щукинская» и станции метрополитена «Улица Народного ополчения», отремонтировать сквер на улице Василевского и 100 дворов. В ЦАО обещают «комплексное благоустройство» участка на Красной Пресне от Баррикадной улицы до Третьего транспортного кольца, а также ремонт 350 дворов примерно на ста улицах (включая Арбат, Большую Якиманку, Грузинский Вал, Большую Никитскую и Лесную улицы). «Там заменят асфальт и бордюры, вымостят плиткой дорожки, обновят покрытие на детских площадках, установят новые скамейки и фонари»,— говорится на сайте столичной мэрии.

Впрочем, благоустройство в этом году может стать еще более масштабным. Ранее столичный мэр Сергей Собянин говорил о планах обустроить 3,4 тыс. городских дворов и более 100 парков в 2021 году. Отметим, что в столичном законе о бюджете на этот год на госпрограмму «Развитие городской среды» предусмотрены расходы в 203 млрд руб. По словам столичного вице-мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в ближайшие три года в Москве также будет реконструировано более 120 км набережных и 50 причалов.

Александр Воронов